杉林溪夏夜賞流螢，每晚專人導覽解說。（廖志晃翻攝）

森林、瀑布密布的杉林溪，也是避暑勝地。（廖志晃翻攝）

杉林溪是避暑勝地，還是賞花重鎮，目前正值繡球花盛開的季節；更因致力維護生態環境，成功復育高山螢火蟲，每年7月間，園區可觀賞高山螢火蟲（紋螢）；暑假期間，每晚舉辦免費夜間天文星座解說活動。

杉林溪自然教育中心館長江華章指出，7月時，園區紋螢在日落後半小時間數量最多，不論公母，體型都約0.6公分，母蟲翅膀退化，無法飛翔，在森林間飛舞的都是公螢火蟲，從腹部發出黃綠色的光芒，吸引母蟲的注意，準備與母蟲交配繁殖，儼然螢火蟲夏夜的愛情舞會；每天夜間都有獨家夏季賞螢導覽解說服務。

杉林溪森林生態渡假園區有森林、瀑布、溪流、雲霧等景觀，蓊鬱森林有天然芬多精，壯闊瀑布有高負離子，夏季平均氣溫約20℃，真正是天然冷氣；還有5萬株的繡球花正盛開，是目前台灣最大規模繡球花觀賞景點，花期將持續至7月底，最佳觀賞地點在花卉中心與木屋區溪流兩岸。

江華章表示，暑假期間，每晚舉辦夏夜星空解說與天文望遠鏡觀察體驗，欣賞夏天最璀璨的銀河，及兩端的牛郎與織女星；透過大型天文望遠鏡，還可以觀察木星紋路、土星環及月球表面隕石坑！

(中時 )