日本收納女王近藤麻理惠 （Marie Kondo）的整理術，強調以是否「怦然心動」做為收納的主軸，其實資產配置也能按照這一套心法檢視。

成堆的雜物、衣服、文件塞滿辦公室或房間，嬌小的近藤麻理惠翩然而至， 三兩下就讓衣櫃、書桌井然有序。近藤麻理惠的「怦然心動整理術」在日本、美國都掀起旋風，甚至從單純的居家收納，延伸到其他領域。包括數位檔案、智慧手機APP，以及社群網絡，都被認為也該「近藤麻理惠」一下，化繁為簡、去蕪存菁。

投資理財也不例外。你也能按照近藤麻理惠的收納步驟，徹底檢視資產配置，及早調整好最適合自己的配比，為退休生活做準備：

1. 列出所有資產

近藤麻理惠收納術的第一步，是先把東西集中在一起，再決定去留，例如清出衣櫥裡所有衣物、先堆放在床上。你的投資也該以這樣全面性的角度檢視。

包括股票、基金、債券、儲蓄險、銀行存款等，一項項梳理清楚。Excel表單是你的好幫手，請將不同種類的資產一一歸類在不同欄位下。這道程序雖然有點繁瑣，但能幫助釐清資產配比，好評估風險。

2. 調整資產的風險配比

類現金資產、低風險資產和高風險的股票等資產的持有比例是決定風險的關鍵，怎麼樣的比例才適當，各有不同看法。股神巴菲特曾在致股東信中表示：「很多人在考量退休投資的時候，傾向認為現金比較安全、股票風險較高。寧願把錢放在床單下，也不願投資在上市公司。」但巴菲特認為，從歷史紀錄來看，股票表現長期都優於黃金和債券，「現金則是絕對的輸家。」

將手邊股票、債券都整理好、去蕪存菁後，才有望再拉高收益。（圖片來源：pixabay）

巴菲特認為現金只能被通膨不斷侵蝕購買力。許多專家都建議，股票佔投資組合的比重，可以根據年齡而定。

市場上有一個常用的公式，是用100或110減去年齡，得出股票比例。至於到底應該用100或者110，則端視個人的風險承受度而定。假使你是35歲，110減35等於75、100減35則等於65，代表股票佔總資產的比例，應該保持在65～75%之間。剩下的35%，則建議放在風險較低的公債或者公司債上。

另有一派認為，如果你已經準備好足夠的緊急預備金，剩下的資產可以100%投入股市和債市。但整體來說現金與股票各佔一半，大約都還在穩健範圍內。

3. 這項投資讓你「怦然心動」嗎？

近藤麻理惠認為，能讓你「怦然心動」的東西，才值得留下來。但運用在投資上，可能要稍微收斂一點，不要因為股市起伏，心情跟大起大落、貿然加碼或脫手。

對於資產配置來說，是否「怦然心動」應該改成從「目的性」來思考，比如這筆配置是要用來準備小孩的大學學費。因為小孩目前還在小學，還有6年的時間可以準備，因此在配置上可能可以承受稍高的風險。再例如，這筆錢的配置是做為家庭緊急備用金，那麼就不應該承受太多的風險，必須放在可變現性高的資產。

4. 決定什麼該留

「分散風險」是大多數人信奉的投資真理，但是過度分散反而可能拉低收益。股海老手在將屆退休的年齡，可能已經累積自己都數不清的股票，必須適時去蕪存菁。英國《金融時報》建議，20～30檔股票已經是能真正分散風險的極限，再多恐怕重複類型、或達不到理想收益。

《金融時報》認為，可以先刪除在投資組合中佔比不到1%的基金或股票，因為這樣的佔比幾乎帶不來多大收益。

接著再把投資組合簡化為核心-衛星（Core-satellite）投資組合。核心的部位要符合中長期投資目標，多半不進行調整；衛星部位則根據市場波動而隨時變化，專搶短線收益。至於核心與衛星部位的比例，端視你的風險承受度，如果偏保守，核心部位配比約90%，穩健型投資人的核心部位配比約60%，假使能承受高風險，核心部位比例可再降低。

5. 展示你去蕪存菁的成果

按照近藤麻理惠心法整理好的資產配置，應該最符合你目前的需求。麻理惠收納術還有最後一步，就是在整理好的清爽空間中，選擇顯眼的位置，放上一些自己喜歡的小東西，讓心情更愉快。

以資產配置來說，可以擺放你所持有股票的企業LOGO或產品，隨時提醒自己手中有哪些個股。近藤麻理惠收納術的核心概念是要以最不費力的方式，留下讓自己最快樂、最有意義的東西，套用在資產配置上，也該有效化繁為簡，讓你輕鬆提升收益。

(中時電子報)