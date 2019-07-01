張庭上月中透露林瑞陽12天瘦了5公斤，1日再曝光他最終減肥成果。（圖／翻攝自微博）

林瑞陽瘦身效果明顯，一個月甩肉7.5公斤。（圖／翻攝自微博）

曾是「台灣第一小生」的林瑞陽，和張庭婚後生下一對兒女，現轉戰直銷、定居大陸，一個月前他因為發福加上滿頭白髮，站在妻子旁曾被虧是「張庭的奶奶」，讓他下定決定要瘦身，並給自己一個月期限，而他之前被曝12天甩肉5公斤，今（1日）一個月時間到了，張庭就曝光老公的減肥成果。

林瑞陽之前被虧像張庭的奶奶後，他即在微博發文「一個月後見」，誓言要減肥，而在張庭上月的49歲慶生會上，她透露老公為爭一口氣十分努力，只吃一些不長肉的飯菜，僅用12天就瘦了10斤（5公斤），意志相當強烈。

如今一個月的期限到了，張庭今在微博PO出影片，她一開始拍自己在逛街的畫面，後來把鏡頭轉向老公的背影，笑說「後面有個白頭髮的，看他有沒有變瘦。」接著林瑞陽大方向鏡頭打招呼，只見他整個體型小了一號，從側面拍過去也沒有凸肚，瘦身效果顯著，張庭則透露老公1個月內瘦了15斤（7.5公斤）。

而張庭PO影片的同時，還發文開心調侃老公：「這個月我該叫你什麼好呢！？」釣出林瑞陽本人喊話：「別再叫奶奶了，我是林大哥」，毅力讓不少網友直呼佩服。

(中時電子報)