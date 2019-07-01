針對香港反送中運動最新情勢， 總統府發言人張惇涵今晚表示，香港政府必須拿出誠意回應人民訴求，只有誠懇面對人民，才能夠化解社會衝突。

今天是香港主權移交22週年，適逢反送中事件，港人發動七一大遊行，示威者聚集在立法會大樓周邊，還有人擊破強化玻璃進入立法會，並在撬開鐵捲門後，於晚間9時許進入立法會大樓內部。

對此， 總統府發言人張惇涵今晚表示，台灣關切香港人對民主自由的追求，我們也會持續關注事件的發展。府方也呼籲香港政府拿出誠意回應人民訴求。

(工商 )