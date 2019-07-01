香港七一大遊行 總統府籲港府拿出誠意回應人民訴求 23:232019/07/01 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府發言人張惇涵。(中央社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對香港反送中運動最新情勢， 總統府發言人張惇涵今晚表示，香港政府必須拿出誠意回應人民訴求，只有誠懇面對人民，才能夠化解社會衝突。 今天是香港主權移交22週年，適逢反送中事件，港人發動七一大遊行，示威者聚集在立法會大樓周邊，還有人擊破強化玻璃進入立法會，並在撬開鐵捲門後，於晚間9時許進入立法會大樓內部。 對此， 總統府發言人張惇涵今晚表示，台灣關切香港人對民主自由的追求，我們也會持續關注事件的發展。府方也呼籲香港政府拿出誠意回應人民訴求。 (工商 ) #香港 #人民 #總統府 #立法會 #大樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 港警退至警察總部 示威者往灣仔推進 11:282019/07/01 兩岸 衝擊立法會 港示威者用硬物撞玻璃門 14:582019/07/01 兩岸 香港七一示威 抗爭者攻破立法會玻璃門 警戒備 15:042019/07/01 國際 香港示威者以鐵籠車撞破立法會玻璃門 15:342019/07/01 兩岸 香港逾千示威者衝擊立法會 鐵籠車撞爆玻璃門 15:342019/07/01 兩岸 港示威者已撞爛立法會玻璃 警方發射胡椒噴霧 17:082019/07/01 兩岸 香港「七一遊行」隊頭已到終點 銅鑼灣仍擠擁 19:342019/07/01 兩岸 港示威者撬開大堂鐵閘 衝進立法會大樓 21:172019/07/01 兩岸 香港抗爭者闖入立法會 試圖撬開鐵捲門 19:292019/07/01 國際 港示威者闖進立法會大肆破壞 塗污主席油畫 22:202019/07/01 兩岸 政治熱門新聞 「罷韓」側翼來了 王世堅幫韓國瑜出壞主意 - 政治 曾挺柯文哲 他曝轉而支持韓國瑜的原因網讚！ - 政治 揭穿綠媒假新聞 立委許淑華有神力 - 政治 韓埋伏筆？學者：知識界眼睛都亮了 - 政治 知識藍不投韓？網一句話家人秒閉嘴 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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