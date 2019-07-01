愛買盃熱舞大賽今年總獎金超過35萬元，吸引超過2000人報名參賽。（愛買提供）

愛買68歲以上的消費者平日消費可享免費理髮。（愛買提供）

遠東集團徐元智先生紀念基金會、愛買量販主辦的暑假運動賽事進入第7年，「愛買盃熱舞大賽」今年舉辦第3屆，日前在愛買板橋南雅店舉辦北區預賽，今年除了兒童組與青少年組，首度增設適合闔家參與的家庭親子組，各組參賽創紀錄共超過2000人報名；同時響應社會公益，每報名1位參賽者，由愛買捐贈10元給伊甸社會福利基金會，和參賽者一起舞動作公益。

這次活動總獎金超過35萬元讓各界舞林高手報名挑戰，像是2019年世界街舞錦標賽台灣代表隊選手也組隊挑戰，在8月美國全球賽前大展舞力；家庭親子組則有65歲奶奶帶兩位孫女一起參賽；本屆還邀請《亞洲達人秀》帶著Maniac Family舞團的團長「黑妹老師」擔任評審及代言人。

愛買秉持「為家，加一點愛」的品牌精神，服務全年齡客群，像是在桃園店、復興店提供「代客料理」服務，挑選食材就有大廚現場烹煮；也觀察到60歲以上來客數達2成，7月1日起全台愛買提供68歲以上消費者專屬優惠，平日憑當日發票及證件就能免費理髮。

愛買營運長莊金龍表示，今年強調服務轉型，家庭運動賽事進入第7年，除擴大舉行，活動現場吃喝玩樂內容豐富，參賽組數也破紀錄，希望透過親子共同參賽讓家人感情更緊密，同時針對長者的剪髮或送貨服務、或是針對家庭的代客料理，期望滿足更多消費者。

(中時 )