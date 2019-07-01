新任參謀總長沈一鳴上將今正式就職 23:422019/07/01 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新任參謀總長沈一鳴上將正式就職。圖／軍聞社提供。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發代表蔡英文總統頒授沈一鳴總長「二等寶鼎勳章」。軍聞社提供 國防部長嚴德發今日主持「參謀總長任職布達暨授勳典禮」，期勉全體國軍在新任參謀總長沈一鳴上將指導下，厚植國防能量，為國家安全與社會安定，提供最堅強而有力的保障。 典禮上午在博愛營區舉行，嚴德發首先宣讀布達命令，沈一鳴正式履職；隨後，頒授沈總長「二等寶鼎勳章」，肯定他任職副部長期間，對建軍規劃及戰略前瞻等工作上的卓越貢獻與付出。 (中時 ) #總長 #參謀總長 #參謀 #任職 #布達 也許您會感興趣 推薦閱讀 軍方上將人事發布：參謀總長沈一鳴、空軍司令熊厚基 16:152019/06/27 軍事 新任空軍司令熊厚基 空軍配合國安會推動F-16V戰機案的要角 17:392019/06/27 軍事 沈一鳴調任參謀總長 04:102019/06/28 社會新聞 參謀總長李喜明上將今天屆齡卸任 18:302019/06/30 軍事 為國軍將領授階 蔡英文交辦三個任務 13:512019/07/01 政治 軍事熱門新聞 亞太首場隱形大戰非F35 陸媒：F22才是殲20對手 - 軍事 英國空軍正在死亡？僅有119架戰機 - 軍事 躋身超級大國 陸盛傳轟20隱形轟炸機近期首飛 - 軍事 木已成舟 土耳其十天內獲俄國S-400飛彈 - 軍事 美首測KC46為超級銀河運輸機空中加油 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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