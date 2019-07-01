國防部長嚴德發代表蔡英文總統頒授沈一鳴總長「二等寶鼎勳章」。軍聞社提供

國防部長嚴德發今日主持「參謀總長任職布達暨授勳典禮」，期勉全體國軍在新任參謀總長沈一鳴上將指導下，厚植國防能量，為國家安全與社會安定，提供最堅強而有力的保障。

典禮上午在博愛營區舉行，嚴德發首先宣讀布達命令，沈一鳴正式履職；隨後，頒授沈總長「二等寶鼎勳章」，肯定他任職副部長期間，對建軍規劃及戰略前瞻等工作上的卓越貢獻與付出。

(中時 )