新光三越台北站前店夏換季 女鞋均一價790元起 23:562019/07/01 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新光三越台北站前店earth music＆ecology氣質碎花長洋裝，原價1990元、特價1390元，7折。（新光三越提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新光三越台北站前店Cantwo絲巾配飾短褲裙，原價2980元、特價1480元，5折。（新光三越提供） 新光三越台北站前店Ea時尚尖頭鞋，原價4280元，特價790元，約1.8折。（新光三越提供） 新光三越台北站前店夏換季SUMMER SALE匯集夏日必備的花漾碎花服飾、草帽等度假風格商品，7月18日前女鞋均一價790元起，流行服飾全面5折起。 5日至7日指定銀行單筆2000送100元贈品禮券；31日前新申辦貴賓卡並現場綁定新光三越APP送會員點數100點。此外，看準暑假出遊需求，APP推出周周扣點好禮，包括野餐出遊必備野餐墊、咔辣姆久零食等，且企畫點點童樂會專區，詳洽新光三越APP。 (中時 ) #三越 #新光 #新光三越 #app #野餐 也許您會感興趣 推薦閱讀 新光三越信義店打造平面遊樂園 估吸850萬人次 18:352019/06/27 財經 新光三越信義4店 暑假百場活動吸850萬人 21:592019/06/27 生活 新光三越總座吳昕達 意外下台 04:102019/06/28 財經要聞 人物側寫－吳昕達續任中國投資事業負責人 04:102019/06/28 財經要聞 新光三越辦趴 炒熱信義區 04:102019/06/28 時尚消費 懶得鳥你亞洲首展 首站前進新光三越站前店 22:522019/06/28 生活 三宅一生3大品牌齊聚台南 新光三越新天地連成4櫃 10:502019/06/29 娛樂 新光金 外資大舉進駐 04:092019/06/30 證券．權證 愛河野餐趴 潘恒旭避談政治 04:102019/06/30 地方新聞 台積電野餐音樂會 天籟透心涼 04:102019/06/30 藝文副刊 生活熱門新聞 準颱風「木恩」恐影響台灣 周二起大雨連炸5天 - 生活 罷工結束後長榮的下一步？台大教授這樣預言 - 生活 18金釵罷飛真相曝光 長榮：乘客沒登機是因空服不服勤 - 生活 詳細時間曝光！揭穿工會硬凹18金釵拒飛合法 - 生活 - 中時 不只秋後算帳！長榮團體協約草案中驚見罷工預告期 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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