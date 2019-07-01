新光三越台北站前店Cantwo絲巾配飾短褲裙，原價2980元、特價1480元，5折。（新光三越提供）

新光三越台北站前店Ea時尚尖頭鞋，原價4280元，特價790元，約1.8折。（新光三越提供）

新光三越台北站前店夏換季SUMMER SALE匯集夏日必備的花漾碎花服飾、草帽等度假風格商品，7月18日前女鞋均一價790元起，流行服飾全面5折起。

5日至7日指定銀行單筆2000送100元贈品禮券；31日前新申辦貴賓卡並現場綁定新光三越APP送會員點數100點。此外，看準暑假出遊需求，APP推出周周扣點好禮，包括野餐出遊必備野餐墊、咔辣姆久零食等，且企畫點點童樂會專區，詳洽新光三越APP。

(中時 )