頂級美妝SUQQU英國夏限定登台 吸引美妝迷瘋搶 23:562019/07/01 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 頂級美妝SUQQU英國夏限定登台（SUQQU提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 頂級美妝SUQQU英國夏限定登台，透過不同質地展現不同光感，首次在英國夏限定推出的8色「晶采稜光眼彩盤」，以互補配色搭配4種質地，滿足彩妝狂熱者需求，最特別的是推出了3種漸層的終極頰采，比起以往的兩種漸層腮紅更具特色。 如獨角獸般的藍紫光具有高明亮度頰采、玫瑰金屬修容色在疊刷的過程更顯光影， 脣彩則有晶采艷色霧脣筆，推出裸色、熱情紅兩色，以霧面質地塑造率性感，單上或疊擦都個性十足。 (中時 ) #質地 #英國 #美妝 #過程 #光影 也許您會感興趣 推薦閱讀 匯率期貨趨勢專欄－脫歐風險再起 英鎊波動加大 04:102019/06/27 證券．權證 第3批核四燃料棒 摸黑送上基隆港 08:552019/06/27 生活 大魯閣草衙道購物中心化妝品區將於28日盛大開幕 17:162019/06/27 財經 《傳產》英國建案入台招商，添海外資產配置選擇 17:392019/06/27 財經 全球最佳年輕大學 朝陽科大上榜 04:102019/06/28 生活新聞 《產業》統一美妝面膜，登巴黎時裝週 11:082019/06/28 財經 藥妝美妝通路 大啖男人商機 04:102019/06/29 產業．科技 只愛足球？英國棒球竟有120年歷史 04:102019/06/30 運動天地 意外拍下偷竊過程 扒手手速太驚人 10:252019/06/30 時事 美中貿易談判過程中台灣的挑戰 04:102019/07/01 時論廣場 生活熱門新聞 準颱風「木恩」恐影響台灣 周二起大雨連炸5天 - 生活 罷工結束後長榮的下一步？台大教授這樣預言 - 生活 18金釵罷飛真相曝光 長榮：乘客沒登機是因空服不服勤 - 生活 詳細時間曝光！揭穿工會硬凹18金釵拒飛合法 - 生活 - 中時 不只秋後算帳！長榮團體協約草案中驚見罷工預告期 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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