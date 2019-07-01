頂級美妝SUQQU英國夏限定登台，透過不同質地展現不同光感，首次在英國夏限定推出的8色「晶采稜光眼彩盤」，以互補配色搭配4種質地，滿足彩妝狂熱者需求，最特別的是推出了3種漸層的終極頰采，比起以往的兩種漸層腮紅更具特色。

如獨角獸般的藍紫光具有高明亮度頰采、玫瑰金屬修容色在疊刷的過程更顯光影， 脣彩則有晶采艷色霧脣筆，推出裸色、熱情紅兩色，以霧面質地塑造率性感，單上或疊擦都個性十足。

(中時 )