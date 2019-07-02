桃園李姓男子常到當地一家卡拉OK光顧，2016年9月間酒後亂性，先伸手進老闆娘阿嬌（化名）的內衣裡撥出乳頭，再趁女服務生小真（化名）彎腰清理桌面時，鑽衣捏胸，不僅但當場被老闆娘的男友痛打一頓，被告後，一、二審都被依強制猥褻罪，判刑8個月。

李男在法院審理時辯稱，他事發當天絕對沒有做出任何強制猥褻行為，且監視器畫面也沒拍到他毛手毛腳的畫面，「我是要塞小費給她們，即使有摸到，也不是使用強暴、脅迫的手段，頂多構成性騷擾，況且我已經與她們達成和解，如果法官認為有罪，應該從輕量刑。」

高等法院合議庭調閱店內兩段監視器畫面，確實沒發現李男對2女襲胸，卻看老闆娘掙扎逃開，因李男是該店常客，對老闆娘來說，是穩定收入的來源之一，應無理由誣告。小真則在偵訊時，提及「親眼看到，他摸老闆娘胸部被拒絕。」，的確目睹老闆娘遭性騷擾。

合議庭認為，2名受害者證詞一致，又有監視器畫面為證，可見受害者已感受到性自主決定權遭受妨害，因而做出閃避、抗拒與掙扎等動作，顯然已構成強制猥褻罪，最後裁定維持一審量刑，判李男8個月徒刑，不得緩刑。

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(中時電子報)