法國政府日前釋出這段影片，畫面顯示美國第一千金伊凡卡在G20峰會期間試圖融入包括英國首相梅伊等各國領導人在內的對話，她除了打斷法國總統馬克宏說話，更在梅伊談話時頻頻附和稱是，外媒評論她表現相當熱切，卻讓氣氛更顯尷尬，顯然無法融入。

作為G20大阪峰會美國代表團的唯一女性，出色的外型、時髦的穿著打扮屢屢讓美國第一千金伊凡卡（Ivanka）在峰會上各大場合中成為目光「嬌點」，不過關注多了，行為舉止與表現自然也被放大檢視，一段影片精準捕捉到伊凡卡積極融入各國領袖談話、卻讓氣氛愈顯尷尬的困窘畫面，再度讓她靠爸、不適任的問題浮上檯面。

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ — Parham Ghobadi (@ParhamGhobadi) June 29, 2019

美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，法國政府日前上傳了一段此次大阪G20峰會的片段，畫面中伊凡卡和包括英國首相梅伊、國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、法國總統馬克宏圍成一圈，似在談論女性權力議題，只見伊凡卡打斷馬克宏談話，在梅伊說話時又不斷附和稱是，最終終於找到機會插上一段評論，看得出來非常積極想要融入對話。

儘管伊凡卡表現得相當熱切，短短19秒的畫面仍掩蓋不住尷尬的氛圍，BBC記者戈巴迪（Parham Ghobadi）轉發這則影片，描述伊凡卡試著融入這些領袖的對話，英國專欄作家哈桑（Mehdi Hasan）犀利評論「慘不忍睹」，民主黨眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）更直接點出問題核心：伊凡卡根本不適任外交官工作。

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ — Parham Ghobadi (@ParhamGhobadi) June 29, 2019

It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.



It hurts our diplomatic standing when the President phones it in & the world moves on.



The US needs our President working the G20. Bringing a qualified diplomat couldn’t hurt either. https://t.co/KCZMXJ8FD9 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 30, 2019

美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普此次4天亞洲行，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）未隨行，反而是伊凡卡滿場跑，即便白宮已嚴正澄清伊凡卡並非以第一夫人身分出行，但她仍以美國代表、外交官之姿出席各大場合，包括各種多邊會談、在女性經濟賦權論壇上發表談話，甚至也隨川普到了南北韓邊界非軍事區，當她的父親正和北韓最高領導人金正恩進行閉門會談時，她也和丈夫庫許納（Jared Kushner）跨越了北緯38度線、踏上北韓土地。

伊凡卡與夫婿庫許納趁父親川普和金正恩閉門會談時，參觀南北韓非軍事區的藍色小屋。（圖／美聯社）

CNN引述匿名安全官員說法指出，他們對於伊凡卡老是出現在各大海外訪問行程感到生氣，歐巴馬政府時代的國務院發言人柯比（John Kirby）直指這當中存在「合法性問題」，包括伊凡卡作為白宮官員的職責透明性、她作為非選舉產生的官員最終問責機制為何，以及她是否有權利代表美國發聲。他說伊凡卡在各大場合大量出現，意味川普政府的問題很大，「這對於美國以民主國家之姿站上世界舞台顯然沒有幫助，因為她在白宮的職位並非由任何人選舉產生，更沒有受到正式任命。」伊凡卡現任白宮高級顧問。

(中時電子報)