年輕人性觀念開放，交往看上眼就可以上床拉被單，但是在嘶吼之後，可能帶來的後遺症，尤其是衛生方面的狀況，更是讓人憂心。北部地區有名貌美的妙齡女子，到婦產科找醫師求診「妹妹」癢癢，確診是感染菜花，醫師提醒除了她本身之外，也要帶性伴侶來一起治療，才能根治，不料，這女郎竟陸續帶來一串男女共4人，交叉性愛都染讓了花柳病。

日前有位知名的婦產科醫師在電視節目中，說了一個複雜案例，有位年輕女孩「底下長菜花」，被告知伴侶必須一同治療，2週後她帶著「生殖器有小凸起」的A男友至泌尿科就醫；幾天後，她又攜另一名B女前來看診。本以為複雜的男女關係已結束，不料幾週後，B女又帶著B男就醫，直指「我應該是被他傳染！」讓醫師當場傻眼。

原來這名女病患除了有交往的男朋友外，另外還有一位「女朋友」，同樣感情發展到可以女女溫純的境界；不料，她的這位「女友」也另外交了一位異性男友，就這樣多元複雜的性愛關係，就這樣「滿地開花」。

婦科醫師說，菜花是人類乳突病毒（HPV）感染，為一種凸起的疣狀物，可稱為「尖型濕疣」或「尖圭濕疣」，不安全性行為是傳染一大途徑。但HPV有非常多型，包括子宮頸癌也是HPV引起，而引起菜花的超過9成都是第6、11型。此外，現今性生活多樣，臨床上更有不少菜花「越位」傳染的案例，包括手、口腔等。現今「多元」社會，年輕人不得不小心。

(中時電子報)