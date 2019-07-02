一名女子因男友去年離家出走未歸，竟然跟鄰居的人夫酒後亂性，被其太太開門抓姦在床。台中地院今天依妨害家庭罪判她3月，得易科罰金。

判決書指，女子與鄰居夫妻，關係相當不錯互有往來，去年5月晚間，她因男友出走無音訊到鄰居夫婦家飲酒舒心，後來鄰居太太先回房間睡覺，留下來的兩人竟然酒後亂性發生性關係。聯合報報導，鄰居妻子進房間後，人夫就跟著女鄰居回房間了。而回房間的鄰居太太半夜醒來發現老公不在身邊也不在家，就到女鄰居家敲門經女鄰居媽媽開門後，直接殺到女鄰居的房間開門當場抓到衣衫不整的人夫與女鄰居，提起告訴。

不過女鄰居辯稱，自己當天喝了酒，是人夫對她上下其手又跟到房間性侵她，但法官發現，女鄰居事後曾寫下悔過書，內容寫著，「會在一個月內搬家，不再與人夫見面，自己酒後的行為對大姐深感抱歉」等內容，法官認定「性侵說」是女鄰居狡辯，她的行為已對鄰居夫妻之婚姻與家庭造成傷害，今依妨害家庭罪判她3月，得易科罰金。

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(中時電子報)