長榮空服員罷工進入「延長賽」持續中，勞資雙方在簽團協時卡關，因「秋後算帳」條款談不攏宣告破裂，工會宣布持續罷工，待2日再度協商。外界對此次罷工行動反應兩極，有人批評空服員「貪得無厭」，但也有人給支持，表示不是當事人不懂工作的苦！對此，一名前空姐就在臉書寫下千字表示「長榮從來就沒把空服員當人看，更別說當家人看」，以自身經歷控訴長榮「只是假裝仁慈的公司」，PO文一出馬上引起網友熱議。

前空姐在個人臉書上PO文指出，長榮從來就沒把空服員當人看 ，更別說當家人看 。她說，當年她因為椎間盤突出，3年多的服務期間，有超過2年半是忍痛，還必須得穿鐵衣上陣。為什麼不離職 ？前空姐反問說誰來幫她賠錢？「或是我花了這麼久的訓練時間超低薪，忍受比當兵還恐怖，天天都委屈的想哭的高壓控制這麼久，我總要賺點錢才甘心吧 」。

前空姐回憶，美國911事件發生後，長榮預料航空業會受到衝擊，便要求一批空服員到公司領取資遣單，更要她們簽下「放棄自身權益，永遠不得異議的單子」。她慶幸表示，還好當場的學姐畢竟社會經驗比較充足，馬上叫她們不要簽名，而她後來發現，「果然，資遣費大幅短少，長榮惡意只用底薪30000來算資遣費； 」，讓她怒罵，連資遣費都故意凹。

她還揭露，看那些簽收完資遣單，就被長榮丟一句話，「限時 2 小時內滾出長榮，永遠不得再踏進來，然後就馬上強制收走你所有的制服跟徽章」。

911事件後，長榮趁機資遣許多空服員，前空姐說，長榮並利用這次機會降低薪資招募新人。她表示自己離開後改作行銷人，她懂這樣的行徑就是所謂的「Cost down」。她怒指「這 2 小時就直接把我趕出大門 ，長榮有跟我協商嗎？」她更進一步指出，自己腰傷2年半期間，公司從未慰問過，直到離職2、3年後症狀才好轉；另外有空姊中耳炎卻要一邊吃藥一邊照樣服勤 ，她因此直指長榮從未考量過她們的健康。這些經歷讓前空姐怒稱長榮一直營造「仁慈」的形象，但事實上並非如此。

她也PO出另一名前長榮空服員的控訴，長榮要求員工請病假需附上指定醫院的診斷證明，且需在當天將診斷證明繳交給南崁的地勤人員，待審核通過才予以病假。但她舉例，因長榮指定的醫院多為大醫院，一個燒到40 度得流感的組員，就必須要先去大醫院等好幾個小時候診、費用也相對高，才因此令許多空服員選擇抱病上工。

最後，前空姐表示，會打出這千字文是想告訴大家，「長榮不是大家想像 ，或是他們營造出來的假象那樣『仁慈』的公司」。再加上她看了很多人一直當酸民 ，一直侮辱如此溫順的長榮空服員、一直追著溫柔但實在被逼死的空服員喊打，讓她真的看不下去了，因此PO文聲援長榮空服員。

她認為，這次空服員的訴求，是希望公司可以在財務部的財會數字以外，多注重對組員服勤上，人性的考量。更是對地勤喊話，「不要總是用對立的態度敵視空服，空服也不要總是覺得地勤只會找麻煩。」她更希望各位可愛客人，未來請不要都不坐長榮了，「我想每一位真心想服務各位的空服員，也會很桑心的」。

前空姐淚揭殘酷真相！PO文指出，長榮從來就沒把空服員當人看 ，更別說當家人看。

(中時電子報)