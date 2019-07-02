大陸女星迪麗熱巴人氣十分火紅，但其實她出道前是新疆歌舞團的舞蹈演員，考進上海戲劇學院（簡稱上戲）是意料之外，也是她人生中一大轉捩點，迪麗熱巴更透露以前曾受邀到台灣發展。

迪麗熱巴接受《新京報》採訪時，透露以前不曾想過自己會成為一名演員，2007年，她加入新疆歌舞團，不久後遇到奧運盛事，由於當時團裡已有台柱、領舞、獨舞等，她便自認沒機會被安排去北京參加開幕式，但她仍抱著期待，每天專心練舞，但最後果然還是沒被選上。

迪麗熱巴出道前是新疆歌舞團的舞蹈演員，今年4月還在北京國際電影節開幕式上表演芭蕾。（圖／翻攝自微博）

後來，迪麗熱巴在父親同學的建議下，嘗試報考中央音樂學院（簡稱中音）、上海音樂學院（簡稱上音），沒想到在上音的考場，她遇到一位上戲的老師走過來對她說：「同學，上戲也在招生，妳要不要來報考一下？」而讓她意外的是，在她毫無準備的狀況下，她竟順利考上了上戲，因此開啟接下來的演員之路。

幸運的是，迪麗熱巴讀大一時就碰到拍戲的機會，「學校一般不大願意讓大一學生出去拍戲的，但我們老師覺得《阿娜爾罕》這部作品挺好的，又是女一，角色挑戰也很大，就讓我去試試，老師和學校都挺相信我的。」《阿娜爾罕》因此成為她的出道作。

迪麗熱巴表示求學期間，她一直認為自己的相貌在演藝道路上有局限，因為當時新疆演員在北京、上海發展的先例並不多，而期間也有一些經紀公司找她去香港或台灣發展，對她說可能她的長相更適合做模特兒，「可我想，我不是為了當模特才去學的表演啊，我想做一名好演員。」

(中時電子報)