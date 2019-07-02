最近傳出藝人于美人19歲的兒子罹患「非典型虹彩炎自體免疫系統攻擊」，導致一眼接近全盲，傳聞于美人為救子尋遍各種治療方式，月燒數萬。眼科醫師表示，成人和小孩罹患虹彩炎的原因和病程不太一樣，但只要在急性期盡快接受治療，就能大幅降低變成慢性發炎，造成白內障、青光眼等後遺症的機會。

虹彩炎常與自體免疫疾病有關 兒少發病治療較棘手

台北市立聯合醫院中興院區醫務長、眼科主治醫師蔡景耀解釋，虹彩炎是睫狀體虹膜組織發炎，主要為原發性自體免疫疾病引起，急性期會有眼睛發紅、畏光、流淚、視力下降等症狀，有時會出現眩光、彩虹影子的影像，而且黑眼球有明顯的薄膜覆蓋。

通常若在急性期1～2週內盡快接受治療，包括類固醇藥物或免疫抑制劑，就能避免成為慢性發炎，一旦虹膜與水晶體反覆持續沾黏、眼壓上升，可能提早發生白內障或青光眼，造成視力永久不可逆的傷害。

蔡景耀特別提到，30～40歲成人罹患虹彩炎一般病程來得快、去得也快，症狀侷限在眼部，通常是大關節的免疫系統疾病所引起，例如僵直性脊椎炎，或是藥物過敏、病毒感染等；但若是小孩或20歲以下年輕人就發病，通常是非典型的虹彩炎，病程較頑固，要考慮到可能是全身慢性的自體免疫疾病，不只大關節的僵直性脊椎炎，包括手、腳、膝蓋等全身關節都有可能，通常治療效果較差，副作用、後遺症的機會也較高。

台北醫學大學附設醫院風濕免疫科主治醫師林子閔也提醒，如果虹彩炎反覆發生，尤其發炎部位在眼球葡萄膜前半部，應該留意可能是僵直性脊椎炎所引起的併發症，而且病患若是20～30歲男性，僵直性脊椎炎的機會更高，平常也可以觀察是否有發炎性下背痛的特徵（不動時會痛、活動時反而好一點）、家族性遺傳體質，建議可以到風濕免疫科求診，作HLA B-27的抽血檢驗。

中醫師提醒，免疫疾病不宜吃補，反而更可能激發免疫抗性，加重病症，應由醫師針對每個人的體質與病機進行根本治療。(圖片來源：pixabay）

食補恐加重病症 養陰退火只能暫時緩解不適

特別要注意的是，許多人眼睛紅熱就會想到可能是上火，或者聽到免疫系統疾病就忙著補身。但台灣養生保健學會理事長、台中全德中醫診所院長張鈺鑫指出，吃補反而更可能激發免疫抗性，加重病症，尤其補氣血的人參、當歸，更要避免。

張鈺鑫說，中醫認為，免疫疾病通常與虛火、肝火上炎有關，表現於眼睛時就可能出現脹痛、發紅、畏光等症狀，也是長期熬夜後容易出現的現象。雖然菊花、玉竹、天門冬、甘草等藥材可以清肝明目、滋養陰虛，但只是暫時緩解不適的症狀，仍應由醫師針對每個人的體質與病機進行根本治療。

另外，有些人會把眼睛發紅、嘴破等問題視為上火，直接服用黃蓮丸、苦瓜水、椰子水等退火，但張鈺鑫提醒，如果眼睛不舒服的症狀反覆發生，仍要盡快就醫，以免延誤治療。蔡景耀也說，虹彩炎難以預防，但一旦發生，代表家族可能帶有這樣的體質，只要症狀出現，趕緊就診治療，以現在的醫學技術，造成視力永久喪失的機會已大幅降低。

(中時電子報)