年僅22歲的佳冬女孩文若寧從幼稚園開始幫剪檳榔，直至今日剪出許多「不捨」，為此，她決定利用檳榔鞘及檳榔籽製成文創品，讓大家看見檳榔的美麗與哀愁。（謝佳潾攝）

年僅22歲的佳冬女孩文若寧從幼稚園開始幫剪檳榔，直至今日剪出許多「不捨」，為此，她決定利用檳榔鞘及檳榔籽製成文創品，讓大家看見檳榔的美麗與哀愁。（謝佳潾攝）

她說，其實檳榔籽的橫切面很美，但鮮少人知道，就連種了一輩子檳榔的家人也不知。(謝佳潾攝)

隨著時代演進、政策響應，檳榔因負面形象從綠金變夕陽產業，但不可否認它曾養活不少家庭，連年僅22歲的佳冬女孩文若寧都有感，她從幼稚園開始幫剪檳榔，直至今日剪出許多「不捨」，為此，她決定利用檳榔鞘及檳榔籽製成文創品，讓大家看見檳榔的美麗與哀愁。

文若寧指出，她的外公外婆、爸爸都是檳榔農，所以她從幼稚園就開始幫忙剪檳榔，就連國中畢業外出升學後，每年暑假都還是會回家幫忙，她形容，每天清晨5點跟爸爸到檳榔園割檳榔、載回家後剪檳榔剪到下午的日子，就是她的暑假生活。

然而，她並不抱怨剪檳榔一事充斥著她的暑假生活，反而是心疼家人因檳榔價格不穩又瀕臨夕陽產業、努力整年卻得不到應有的報酬，她感性地說，檳榔確實有不好的地方，但它也是養活了不少人，若從另一個角度去看它，它其實也可以很美。

為此，她3年前就讀東方設計學院時，便興起了用檳榔鞘製文創品的想法，而後雖發現有不少人拿檳榔鞘作文創，但檳榔籽卻很少，所以她決定利用這兩物來打造專屬的「檳榔品牌」。她說，其實檳榔籽的橫切面很美，但鮮少人知道，就連種了一輩子檳榔的家人也不知。

今年的畢業展，她如願推出由檳榔鞘為主、檳榔籽為裝飾的文創品，有零錢包、筆記本、鉛筆盒等，一推出即驚艷不少人，還出乎預料外地接到訂單，為此，她有信心日後能再賦予檳榔不一樣的新生命。

(中時 )