高爾宣日前拍新歌MV。（陶山音樂提供）

高爾宣與哥哥一同入鏡。（陶山音樂提供）

媽媽及哥哥為高爾宣的新歌MV助陣。（陶山音樂提供）

高爾宣將於7月5日在台北Legacy舉辦演唱會，新歌〈old me〉近日曝光，MV邀來家人合力完成，不但有鑽研影像戲劇的哥哥高爾賢跨刀擔任導演編劇、共同演出，高爾宣最愛的媽媽也參一咖，故事以戰爭為主題意象道出高爾宣一路追夢想的戰役中辛苦的過程，除了涉及槍戰、武術等體力活讓高爾宣發揮音樂以外的體能活才華外，當中更不乏內心戲等吶喊哭泣的戲碼，其中一場淋浴哭泣的戲還讓高爾宣秀出精實身材，堪稱他入行以來最吸睛的演出作品。

MV安排許多武打及射擊場面，拍攝當天，高爾宣頂著36度高溫穿著包緊緊的野戰部隊的造型在山中追趕跑跳，讓高爾宣全身爆汗沒停過，笑說：｢一次拍攝就把一年份的汗都留完！」除了挑戰武戲，高爾賢更安排不少內心掙扎的戲碼讓高爾宣發揮演技，其中一場因為得知哥哥戰死沙場選擇要自我了斷的一場戲，事後問高爾宣如何完成這場戲？他表示：「其實那一幕我在想我最近消化不完的情緒和隨著成名發生的事情，然後把內心的壓力再放大好幾倍，就真的有想舉槍自盡的感覺！」

特別的是，他哥哥還在MV裡安排「粉絲福利大放送」，設計一場高爾宣從戰爭後歸來在淋浴間洗澡思念親人的戲碼，只見高爾宣脫掉上半身衣服只穿了件小褲褲上場，第一次在眾目睽睽下洗澡「裸身演出」的高爾宣坦言有壓力：｢因為宣傳期沒有時間健身，擔心身材不夠好！」

(中時 )