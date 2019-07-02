酒駕新法上路，潮警邀新人、賓客做伙反酒駕。（警方提供）

酒駕新法上路，潮警邀新人、賓客做伙反酒駕。（警方提供）

酒駕罰鍰新制7月1日上路，拒絕酒測罰則提高至18萬，並新增連坐罰，潮州分局將從7月1日起，連續3日實施「酒駕大執法」，利用「封鎖式」或「分散式」路檢及「巡邏」等勤務方式，全面執行取締酒駕，促使酒駕者「不敢」、「不能」存有絲毫僥倖，藉由勤務執行讓市民知悉酒駕新制上路，呼籲用路人不要酒駕，害人又害己。

除了加強取締強度之外，潮州分局特於6月29日在同仁婚宴中，利用看板向與會來賓宣導酒駕新制，新法修正內容包括：對汽車駕駛人酒駕罰鍰提高至12萬元，機車駕駛人仍維持1萬五千元至9萬元；新增累加罰鍰規定，5年內第二次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，第3次以上違規，按前次罰鍰金額加罰9萬元。拒絕酒測罰鍰從9萬元提高到18萬元，新增每次加罰18萬元。新罰則增加連坐處罰，汽機車駕駛人酒駕超標，同車乘客將也處600至3000元罰鍰；在場賓客對於警察淺顯易懂的解說均表示收穫滿滿，同時也以茶代酒祝福這對新人百年好合，永浴愛河。

潮州分局長林建良表示，酒後開車屢屢發生重大傷亡事件，造成許多家庭悲劇，「酒後不開車，酒駕零容忍」已是全民共識，經由這次修法重罰，希望能導正民眾酒駕僥倖心態，遏止酒駕悲劇發生。

(中時 )