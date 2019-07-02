香港立法會1日晚被示威者攻佔，香港警方於1日深夜至2日凌晨開始驅離，射出催淚彈，立法會週邊目前僅剩零星示威者，鎮暴警察已重新佔領立法會，並於出入口駐守。

港媒「香港01」以時序動態報導，近一兩個小時的動態如下：

2日

【01：06】目前防暴警察已重新佔領立法會，並於出入口駐守。

【00：57】有現場消息指，大量示威者於金鐵站離開時購買單程票，後來有人開閘，市民在沒有付款下得以乘車離開。

【00：55】警方大致已完成金鐘清場，絕大部份示威者都已經撤離。警方目前正在清除馬路上的障礙物。

【00：47】鄺俊宇在夏慤道持擴音器，嘗試與警方對話，指希望確保年輕人已離開及不會受傷。語畢，防暴警察再向前推進。

【00：43】夏慤道絕大部份示威者已經撤離。夏慤道的防暴警察亦已除下防暴面罩。

【00：28】大量示威者從夏慤道往中環方向離開，但仍有數百名示威者於夏慤道的演藝學校聚集，正與警方對峙。

【00：23】防暴警察警棍催淚彈並拖，已將防線推至添美道近夏慤道，立法會只淨零星示威者。過程中立法會議員許智峯叫警察冷靜，但被警方大叫行開。

【00：17】約200名示威人士在中信大廈對開龍匯道與警對峙，警察步步推進，並施放胡椒噴霧，其後再發放3至4枚催淚彈，示威人士見狀隨即四散向添馬公園等各方撤離，大批警員繼而進佔立法會「煲底」。

【00：16】警方的防線已推至特首辦及信和大廈，並再進一步用警棍驅趕示威者。現場不斷有示威呼籲撤離。

【00：13】龍和道方面，防暴警察已衝上龍和道隧道及添馬公園，在場的示威者大部份已經撤離。

【00：09】現時煲底、添馬公園的示威者已不斷向中環方向離開。而立法會會議廳現已再無示威者。較早時，20至30名示威者將議事廳內十數名示威者帶走，高呼「要走一齊走」，有高呼「我要死係度」的示威者被人抬走，亦有不良於行的示威者被開路帶走。現時議事廳內只剩記者。

【00：08】龍景街的防線方面，警察亦已射出枚催淚彈。

【00：03】龍和道警察已舉黑旗，並已射出催淚彈，正在驅散示威者。

1日

【23：58】數百名防暴警亦於演藝學院龍景街位置推進，準備清場。

【23：51】現時有大量警車及數百名持長盾警員於龍和道集結，數百名示威者亦已於龍和道聚集及準備對抗。

【23：45】 添馬公園有示威者持大聲公呼籲數百名仍未離開的示威者「留得幾耐留幾耐，一齊保護立法會入面二十個義士」。

【23：30】現時留守的示威者商討完畢後，有示威者於會議廳內表示，部份人士會於12點前離開，惟有部份抗爭者，決定會在會議廳內堅守至最後一刻；又呼籲有意撤離者，12時前要離開；他們又指縱使12時過後，亦會盡力保護留守會議廳人士。

【23：28】立法會會議廳一邊門已被示威者鎖上

【23：15】部份留守在立法會會議廳的示威者，聚集一起討論去留問題。

【23：10】有示威者由立法會走岀來，向示威者稱，12點將會封鎖所有立法會的岀入口，立法會的煲底岀入口除外；又有示威者稱，入得去要有被捕的準備，同時亦呼籲大家留下來擋住警方。

(旺報 )