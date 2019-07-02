《苦力》傅子純扮礦工全身塗黑，笑稱「只有眼睛是白的」。（公視提供）

《苦力》蔡昌憲扮礦工全身抹黑，收工沒卸妝回家嚇到鄰居。（公視提供）

《苦力》何豪傑（左起）、蔡昌憲在寒流天敬業洗冰水澡。（公視提供）

27日將上檔的公視時代生活劇《苦力》，1日搶先曝光由楊烈、蔡昌憲、黃文星等演員演唱的片頭曲〈為你在活〉劇情版MV，可窺見早期台灣礦工辛勞的工作環境，《苦力》演員們拋開形象，打赤膊、全身用煤炭粉抹黑，進到礦坑拍攝採煤炭的情況，蔡昌憲、傅子純體驗後都對礦工由衷敬佩：「在礦坑工作真厲害！」

《苦力》為如實呈現礦工戲，演員們不僅要躺進狹窄的坑道內，全身更被煤炭粉抹得黑漆漆，導演李岳峰透露，礦工告訴我們，礦工的耳朵一定都有煤渣沾染黑黑的，因為很難洗乾淨，多數礦工也懶得費時洗，反正下坑挖礦又會黑，因此劇中演員化妝連耳內都要塗黑。傅子純笑說：「大家都認不出誰是誰，只有眼睛是白的。」

蔡昌憲自曝，「有時收工晚了，沒卸妝就直接頂著全身黑回家，搭電梯時還曾嚇到鄰居。」傅子純則是怕身上的碳粉弄髒汽車座椅，突發奇想穿「輕便雨衣」開車回家，詭異模樣自己都覺得好笑，「超怕會遇到警察臨檢，也很擔心遇到鄰居，不知道要如何解釋。」在礦坑裡拍戲，蔡昌憲更得克服自身的幽閉恐懼，進到狹小的坑道裡躺著挖礦。蔡昌憲回憶：「我其實搭比較小的電梯就會有點害怕，更別說是礦坑，拍戲一躺就是好幾個小時，必須勇敢克服。」

礦工收工後的沖澡，是一天中最快活的時光，但對《苦力》演員來說，卻是一大煎熬。劇中的礦工澡堂戲，拍攝時氣溫僅11度，但取景的澡堂沒有熱水，敬業的演員們沖著冷水，演出開心療癒的狀態，再搭配蚊香營造出熱氣瀰漫的樣子，蔡昌憲更要一邊淋冷水一邊歡樂高歌，他坦言：「確實不好拍啊，但看到畫面覺得一切都值得。」傅子純回想起澡堂戲，仍不禁打冷顫，「太冷了，印象很深刻，劇組貼心的幫我們煮熱水增溫，但是水池實在太大，冷水沖下去時，超厭世的。」

(中時 )