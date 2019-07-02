暑假到了，來讀好書吧！誠品書店公布2019上半年前十大小說排行榜，其中有7名全由驚悚或推理小說拿下，相較2018年燒腦、揪心題材各佔一半，今年可說是驚悚推理小說的天下！其中日本推理大師東野圭吾的《危險維納斯》拿下冠軍，《假面飯店：假面之夜》也入榜。

而被譽為「醫學懸疑天后」的泰絲‧格里森則囊括3個席次，包括《門徒》、《最後倖存者》、《外科醫生》誠品30週年獨家書封版都榜上有名。即日起誠品書店及誠品網路書店同步推出2019暑期主題展「此刻、腦內劇場中」，

「如果你一年只讀一本犯罪小說，那就必須讀這本」—英國每日郵報評論盛讚的小說《大旱》，是澳洲作家珍．哈珀第一部長篇小說，也躋身誠品書店2019上半年小說暢銷榜，不但售出全球30個地區版權，更獲得奧斯卡影后瑞絲．薇斯朋強力推薦、即將翻拍電影，小說中影射真實社會，讀者在揭開真相的同時，產生更深刻的思考。

此外，被譽為自《魔戒》以來最了不起的奇幻小說系列《黑暗元素三部曲：黃金羅盤、奧祕匕首、琥珀望遠鏡》，也是誠品書店2019暑期主題展推薦之作，已由英國廣播公司BBC與美國HBO聯手改編成2019全球注目影集「黑暗元素三部曲」。

誠品書店2019上半年暢銷小說Top 10。（圖取自活動官網）

(中時電子報)