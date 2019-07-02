暑假到了，來個文青小旅行吧！座落於捷運綠線G10站出入口預定地，桃園中正藝文特區生活圈的『G10 GO!市集』隨著暑假到來也換上新裝，多了夏日遮陽頂棚和企業特色貨櫃，美味餐車提供特色異國料理，德州煙燻豬腳、墨西哥捲餅等拚美味，每個週末也有各式手作體驗課程與街頭藝人演出，讓你有一個FUN玩酷暑的假日好去處。

G10超潮新改裝!時尚的頂棚、柔軟的綠茵，一腳踏入彷彿走進歐洲電影拍攝場景。（圖取自活動官網）

時尚的頂棚、柔軟的綠茵，一腳踏入彷彿走進歐洲電影拍攝場景，新裝登場的歐風遮陽帆布為你遮擋夏日的艷陽，浪漫舒適地享受在草地上的野餐。【美食區】多家市集推出如沖繩風塔可飯、滷肉乾麵、擂茶花生雞蛋仔、小芒芒人海、日式香蒜墨魚麵等全新菜單。

以「手GOOD!市集」為主題的【文創區】，超過25位專業職人進駐，展售琳瑯滿目的純手工製品。（圖取自活動官網）

除令饕客懷念的貨櫃美食外，未來每週還有像是特色異國車快閃出沒，大賣墨魚漢堡麵包、古巴三明治、窯烤披薩、手撕豬、德州煙燻豬腳、墨西哥捲餅、手打牛肉漢堡等人氣美食，讓你不用靠緣分就能吃到神級美味。

以「手GOOD!市集」為主題的【文創區】，則擴大號召超過25位專業職人進駐，展售琳瑯滿目的純手工製品，包括乾燥花藝、風格飾品、個性皮革、多肉植栽、手工烘焙等，依舊讓你逛到捨不得回家。

每週假日的「創藝工作坊」也將有各式手作課程，釋放你的藝術細胞，搭配不插電樂團、水晶球、魔術等多元的街頭藝人表演，讓你感受到桃園特有的文化創意氛圍。

每周都有「創藝工作坊」舉辦的各式手作DIY課程。（圖取自活動官網）

盛夏將至，來一場G10的盛會吧！7/7特別企劃的「夏日微醺草地音樂派對」，邀請你一起穿上浪漫白衫一起耍White，在精緻餐具與優雅花卉的擺飾下，體驗草地上的風格餐桌。午後聽著爵士樂，夜晚來場星空電影院，跟著Mia回到《樂來越愛你》的La La Land。想要與我們一起再醉情網，享受愜意人生。

(中時電子報)