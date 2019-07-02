◎中國時報

●香港1日下午舉行七一遊行，但在遊行落幕後，大批示威者以鐵條等硬物撞破立法會玻璃外牆，讓香港立法會首度被「占領」，會議廳內包括主席的座位、照片都被破壞、噴漆，立法會也首次發出紅色警示，要求所有人撤離；港府對此表達強烈譴責，批示威者「以極暴力手法衝擊立法會」，並在1日深夜開始清場，原訂2日的立法會環境事務委員會議也決定取消。

●蔡政府減稅大紅包又來了！立法院昨三讀修正《所得稅法》修正草案，增訂長照扣除額每人每年12萬元，未來不論是聘雇家庭看護、入住長照機構或自行在家照顧，都享有減稅福利，但設有「排富條款」，綜所稅率20％以上者並不適用。財政部推估稅損20億元，但預計將有29萬人受惠。

●中央、韓市府再為登革熱槓上！行政院長蘇貞昌炮轟高雄市長韓國瑜不顧疫情趴趴走，還稱已核准補助款，高市府卻不請款、效率差。韓直斥「欲加之罪，何患無辭」，新聞局長王淺秋回酸「行政院又不是ATM，按按密碼就可以提錢」、「院長可能對程序不太了解」。高雄市政府回擊後，財政部昨日下午火速先撥付2660萬元予高雄市政府。

●針對高雄市登革熱群聚疫區金獅湖，市府祭出提高水位填滿水窪、養魚吃孑孓以降低病媒蚊密度的方案，原本遭外界質疑「天外飛來一筆」，但衛生局長林立人1日指出，架設在周遭的防疫捕蚊燈5天來沒有捕捉到白線、埃及斑蚊的母蚊，顯示這招確實奏效，已有效控制疫情，但市府不會掉以輕心，後續將密切觀察是否出現第3波疫情。

◎旺報

●受到「習川會」等貿戰休兵利多消息提振，1日人民幣匯率在岸、離岸雙雙大漲，離岸匯率直線飆升，一度大漲逾500點，最高來到6.8172元、創5月10日以來新高；在岸匯價則以跳空大漲開局，最高升值逾350點。但隨後美元走高與大陸經濟數據欠佳等影響漲幅收斂，在岸最終收在6.8444、升值239點，離岸到晚間5點半則回檔至6.8468價位。

●環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）近日最新報告顯示，截至5月，人民幣已連7個月維持國際支付第5大最活躍貨幣，占比更從4月1.88%升至1.95%，創4個月新高。SWIFT表示，人民幣支付金額較上年同期成長5.69%，其他支付貨幣的總額僅增加1.73%，這意味人民幣被越來越多國家使用。

●上周末習川會結果超預期，激勵本周一（7/1）亞太股市大反攻，其中陸股收漲2.22%，上證指數重登3千點大關；在華為供應鏈類股大漲帶動下，台股強彈1.53%；日、韓股市不同調，日股漲幅逾2%，韓股則開高走低收平。中美元首會談結果讓市場緊張情緒得到緩解，全球股市趁機搶反彈。

●習川會後，大陸旋即宣布縮減外資負面清單，七大領域放寬准入。雖然大陸做出善意動作，但中國社科院經濟研究所宏觀室主任袁鋼明表示，短期要達成協議不易，主因美方要求的「結構性改革」方面，對中國來說這是體制性的問題，有些根本不可能談判，未來雙方要達協議，就必須在這些問題上模糊化，但不否認這次習川會仍是「超預期」。

◎工商時報

●權證避險交易證交稅由千分之3調降至千分之1修正案，行政院早於102年3月21日已審議通過，卻遲遲未能排入立法院會期議程，包括元大、永豐、統一、富邦等十家券商1日大聲疾呼，此案有助於活絡權證交易市場，降低券商造市成本，建請相關單位協助、早日降稅。金管會主委顧立雄對此表示，下個會期可望通過。

●中美貿易戰氣氛好轉，激勵多頭火力全開帶動股匯雙漲，台積電、大立光等華為概念股扮演強彈指標，7月首個交易日擺脫「五窮六絕」困境，指數一度站上10,900整數關卡，大漲164點，成交量放大至1,456億元，法人看好在資金行情帶動下，可望向上挑戰萬一關卡。

●大阪「習川會」剛落幕，市場期待中美重啟貿易談判之際，傳出美方在本次中美元首峰會前，已將8家大陸企業移出「未經核實清單」（UVL），其中包括大陸LED晶片龍頭三安光電。

●美國總統川普日前宣佈解禁華為，讓美國企業向華為出售零部件，令市場喜出望外。不過，美國白宮經濟顧問庫德洛提出警告，美國放寬華為禁令並非「大赦」，華為將繼續列入實體清單，但美國商務部將核發額外的臨時許可證，以讓美國企業與華為進行業務往來。

(中時電子報)