暑假到了，很多人喜愛出國度假！然在國外飯店不光是拿出護照，更能拿出流利的飯店英語。至少要聽懂外國reception或front desk 櫃檯人員所說的英語，才能順利辦好入住手續及瞭解飯店裡的各項服務設施喔！國家發展委員會特地將「7/13英語情境體驗活動」移到台南的安平留l’eau飯店辦理。活動以「飯店CHECKIN趣」為體驗內容，在飯店裡舉辦英語對話闖關活動。

報名體驗的民眾，完全免學費就可以學習從飯店櫃檯到房務用品等英語對話，民眾可以一下子當住客一下子當服務人員，與外籍老師來段逼真的英語對話，趣味闖關方式，比花錢參加夏令營還好玩。

台南近年來已晉身為台灣的觀光大城，幾乎所有國外的觀光客都會把歷史悠久的台南列入必遊行程。這時，站在觀光第一線的服務人員，如櫃檯員receptionist、門房concierge、行李員bellman等職務的英語能力就非常重要了，特別是當旅客打電話來確認自己的訂房狀況時，接起電話是否可以直接用英語流利對答，就是一間飯店的門面，足以讓話筒那頭的旅客瞭解到飯店的專業度。

英語情境體驗活動的Wes Davies老師提到，以他經常在台灣各地趴趴走的經驗，他覺得台灣人普遍熱情親切，也因為這樣，他要提醒台灣想學英語的朋友們，不要排斥跟外國朋友交談與練習英語的機會，害怕講錯，絕對是學習語言的阻力。而且，外國朋友都不會覺得你的英語講錯有什麼要緊，他們也會適度回饋正確的說法。再者，上網多利用英語學習資源，也是一種很好的方法！

(中時電子報)