韓國瑜揪7/6高雄玩 小黃司機出招力挺。(影/中天新聞)

韓國瑜7月6日取消高雄造勢活動，不過他在新竹場造勢時，對全台發出邀請函，邀大家7月6日到高雄來觀光，吃遍美食把錢花光光，振興庶民經濟。現在就有好幾位小黃司機響應，不但在車外插國旗，燈箱還印上韓國瑜的字樣，更是打出當天只要身上有任何國旗的標誌，搭車都可以享有五折優惠。

韓國瑜因擔心登革熱疫情，取消原訂7月6日的造勢活動，不過，他在新竹場造勢時，拋出邀請要大家改成7/6一起來高雄觀光。中天新聞報導，新竹場造勢場當天就有大批熱情韓粉大喊7/6高雄見，「韓總是不忘行銷高雄！」、「一定要去高雄」、「為了韓國瑜7/6一定要去高雄」。

有小黃司機馬上跳出來響應，他尤其看到韓國瑜幾乎用了大半的時間，都是在幫高雄謀福利，被這點感動到非常力挺韓市長。小黃司機把自己的車插上國旗、燈箱還印韓國瑜的字樣；他表示7/6自己不僅會穿上國旗衣、戴國旗帽為客人服務，還打出乘客當天只要身上有任何國旗的標誌，搭車都可以享有五折優惠。

另外也有小黃司機在自己的計程車外貼上「韓國瑜義勇軍」的貼紙、車內也是擺了韓國瑜娃娃招客，表示7/6坐上他的車一律打9折。

消息一曝光後，許多網友看了紛紛激動表示，「7/6高雄飯店訂好了，帶國旗帽，手拿國旗，帶行李，高雄度假去啦」、「力挺韓市長，高雄加油 」、「初選民調最後一哩路，要挺到底」、「7/6一定要拿國旗穿國旗衣，去高雄各景點高調挺韓」、「高雄挺市長的小黃電話 有懶人包嗎？」、「我自己是高雄人我會帶著國旗去旗山玩。泡溫泉 」。

還有人對挺韓小黃司機說，「照跳表收費就好，不要5折啦，太辛苦了 」、「高雄市民的熱情一定要讓觀光客體會到，錢再賺就有」、「韓粉有你們真棒」。

高市觀光局也盤點出7/6當日活動，包括旗津黑沙玩藝節、蓮潭纜繩滑水等，以及岡山之眼等景點，除了韓粉外，也敞開歡迎所有的民眾到高雄一遊，可望刺激在地消費。

(中時電子報)