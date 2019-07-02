溫布頓網球錦標賽今天開打，台灣網球一姊謝淑薇首輪對決22歲的2017法網冠軍、拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），結果謝以6比2、6比2直落二擊敗對方，晉級第二輪。

Hsieh Su-Wei ousts 2018 semifinalist Ostapenko in the Wimbledon first round!



Her 6-2, 6-2 victory sets up a meeting against Flipkens--> https://t.co/pb5diXaa14 pic.twitter.com/il8IetOx5F — WTA (@WTA) 2019年7月1日

33歲的謝淑薇目前女單世界排名第29，奧斯塔朋科第37、最高排名曾到世界第5。她曾於2017年拿下法網冠軍，去年闖進溫網4強。謝淑薇和奧斯塔朋科目前為止對戰過兩次，謝淑薇全勝。

謝淑薇今天一開場就砲火猛烈，將比數拉到3比0，但奧斯塔朋科開始回神，追回兩局，第6局更陷入拉鋸戰，但最後仍由謝淑薇以6比2拿下。第二盤比賽，謝淑薇雖然首局遭到破發，但奧斯塔朋科在第2局隨即發生非受迫性失誤，把分數送回給謝淑薇，謝淑薇以愛司球拿下第3局。奧斯塔朋科雖然把比分追平為2比2，但得分就此止步，謝淑薇連下4局，以6比2拿下第二盤，耗時1小時7分鐘結束比賽。

謝淑薇近兩年曾收服羅馬尼亞前世界球后哈麗普（Simona Halep）、打敗過「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Carolone Woznaiki），日本前球后大坂直美也不是對手，堪稱「球后收割機」。

謝淑薇溫網女雙則是和今年已經攜手奪下3座冠軍的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）再度合作，列大會第3種子，首輪將對上德國選手巴德爾（Mona Barthel）和瑞士女將諾爾（Xenia Knoll）組合。

(中時電子報)