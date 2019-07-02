天使27歲先發左投史卡格斯(Tyler Skaggs)美國時間周一上午猝逝，震驚大聯盟。史卡格斯在客場對戰游騎兵賽前被發現死於德州下榻的飯店房間，目前還沒查出確切的死因。天使發表聲明：「我們懷抱巨大的哀傷宣布，史卡格斯今日在德州去世，他永遠是天使家庭一分子，我們一起為他的妻子與家人祈福。」

遊騎兵對此更是錯愕，畢竟事情發生在他們主場，雙方決定休兵1日，將4連戰的首戰改期到下個月補賽。當地Southlake警方發布聲明，他們午後2:18接獲報案，一名男子在希爾頓飯店房間昏迷，警官到場時他已無生命跡象，確定死者身分為史卡格斯。詳細情況還在調查，但排除了他殺的可能。

聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)與球員工會也發表聲明致哀。史卡格斯出生於1991年7月的美國加州，2009年選秀被天使挑中，曾經效力響尾蛇。生涯28勝38敗，自責分率4.41，累積薪資約766萬美元，他今年季外才正要獲得薪資仲裁資格。

(中時電子報)