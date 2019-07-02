體驗「真人夾娃娃」，會被吊到空中「飛來飛去」。（圖／姚舜）

礁溪老爺酒店「真人夾娃娃機」的獎品池內，主要以「米乖乖」為主，其中有些藏著大獎。（圖／姚舜）

暑假到休閒度假飯店可以體驗「真人版夾娃娃機」啦！礁溪老爺度假酒店為了搶攻暑假住房商機，在館內全新增設「兒童滑步車賽道」與「真人夾娃娃機」休閒娛樂設施，並自即日起至8月29日推出「夏季尊榮」一泊二食住房專案，客人預訂此住房專案即可免費體驗又稱「人肉娃娃機」的真人夾娃娃機，扮演飛天英雄在半空中「夾」獎品，試試自己手氣。

「夾娃娃」近年在台灣變成了一種「全民休閒」，從都會城市的熱鬧商機，到鄉間小鎮，廟口夜市、大街小巷都可以看到店家擺放夾娃娃機招徠客人。網路上甚至還有「夾娃娃達人」、「夾娃娃專家」，Po出夾娃娃教戰手則，教人如何夾到大獎。

有別於電玩機台式的夾娃娃機，礁溪老爺度假酒店在飯店大廳建置的「真人版夾娃娃機」，是以真人取代娃娃機的機械手臂，先讓體驗者戴上安全帽與護具和手套後，再將真人吊掛在空中並「任親友擺布」操作大型搖桿，移動到「具中獎潛力」的目標位置上空，再凌空而下抓娃娃，趣味中帶著一點點「小刺激」，旁觀者看好也躍躍欲試。

不同於電玩機台式的夾娃娃機，礁溪老爺的「真人夾娃娃機」的獎品池內放的是宜蘭在地南方澳漁港的隱藏版「米乖乖」，以及知本老爺酒店特製米乖乖，，客人只要別抓到包裝上貼有「不乖」」貼紙的米乖乖，則「抓到幾包就送幾包」，獎品池內的乖乖內還埋伏暗藏著10種不同的大獎，最大獎霸氣天天送出價值1萬8千480元的礁溪老爺萬元住宿券一張。

有道是「雙手萬能」，機械手臂換成了真人雙手夾東西應該不能，但記者實際觀察，礁溪老爺真人夾娃娃機卻是「看易行難」，因為客人扮演飛天英雄時除了必須戴上安全帽與護具，且雙手更要戴上如拳擊手套般的大手套，這下子，飛天英雄的雙手變得跟別啦A夢的雙手差不多啦，要「夾」東西，不容易，最好是用「捧」的，也因為如此，所以充滿趣味性與挑戰性。

今夏到礁溪老爺度假，大朋友可化身飛天英雄玩真人夾娃娃機，2到7歲小小朋友也化身小英雄玩滑步車過癮，飯店量身打造專屬賽道，讓小朋友們跨上滑步車盡情奔跑，賽道並設計了簡易的上下坡、轉彎與直線的道路，小小朋友可練習平衡直達終點，完成競賽每天的前三名再送精美好禮。

礁溪老爺酒店今夏推出的「夏季尊榮一泊二食住房專案」，平日雙人10,200＋10％起，暑假期間飯店並祭出百萬大獎送客，凡預訂夏季尊榮專案的客人都有機會抽到市價9萬6800元、讓全球漫威迷都瘋狂的「鋼鐵人半身胸像1：1藍牙喇叭」。

礁溪老爺酒店新設的「滑步車賽道」，設計有不同的關卡讓小小朋友練習平衡感。（圖／姚舜）

為了吸引親子家庭住房，礁溪老爺酒店今夏並新設「滑步車賽道」設施。（圖／姚舜）

礁溪老爺酒店的「真人夾娃娃機」，即日起放在飯店大廳，暑假期間天天供房客免費體驗。（圖／姚舜）

戴了手套的飛天英雄其實不易「夾」東西，最佳方式是「撈」與「捧」。（圖／姚舜）

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