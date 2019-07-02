杜蘭特(Kevin Durant)離開勇士，降價加盟籃網，他的老戰友柏金斯(Kendrick Perkins)又跳出來說閒話。為何杜蘭特薪資打折也要離開勇士？柏金斯告訴美媒The Undefeated說：「杜蘭特覺得自己在勇士沒獲得應有的尊重與感謝，他不滿勇士球迷心中總是只有柯瑞(Stephen Curry)。」

根據柏金斯的看法，杜蘭特很早就「一腳踏出勇士大門」了，即使沒有受傷和戰敗他也會走。回想杜蘭特在勇士建立的功勳，灣區球迷仍然常常在柯瑞罰球時大喊「MVP」，杜蘭特則是要有特殊表現才能獲得同樣喝采。杜蘭特一向尊重柯瑞，他只是自覺在勇士球迷心中的地位應該更高一點。

美媒The Athletic甚至指出，這種事不用說也知道，KD與柯瑞永遠不會變成另一組浪花兄弟。而且這不是杜蘭特的錯，他始終都想融入勇士的團隊情誼，杜蘭特不斷想要強化與柯瑞的關係，柯瑞也是個友善的人，但不知為何就沒有成功。

簡言之，杜蘭特可能就如媒體分析過的，他渴望獲得球迷的敬愛與崇拜，像是詹姆斯與柯瑞所享有的待遇，而不是只把他當成一個很會得分的球星。勇士老闆今宣布不再讓人使用杜蘭特穿過的35號球衣，球迷的反應不冷不熱：「才打3年就有退休球衣？這是怕他告我們弄傷他吧。」

(中時電子報)