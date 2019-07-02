國民黨黨內初選《國政願景發表會》最終場，將於7月3日登場，主題是財政、經濟、能源與環保。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉預言，鴻海集團前董事長郭台銘，屆時郭必大談特談大數據和人工智慧（AI）的重要性，但基層庶民一定聽得「霧煞煞」，也加深了兩方的鴻溝。

胡幼偉在臉書發文，表示這場主題，大家一定認為郭台銘會「大開殺戒」，其他四個人只有看他表演的份；然而，這樣的預期心理對郭是不利的，除非他說出諾貝爾級的財經政策，否則大家會覺得「也不過如此而已！」反之，其他人只要四平八穩、有模有樣，得分反而較多。

話鋒一轉，胡幼偉預言：「在這一場中，老郭一定會大談特談大數據和人工智慧（AI) 的重要性。因為，這是他最得意的話題。但問題來了，他只要一講這些，基層庶民馬上就納悶了！聽不懂了！霧煞煞了！（想像一下郭在電視上講得過癮、一位跟郭同年齡的阿伯邊看邊聽，臉上三條線的卡通畫面！） 可是，你叫老郭不要講這些，他怎麼肯呢？他最有興趣的就是這個啊！」

至於韓國瑜，胡幼偉則認為會主打具體而微的財經政策，如此一來也將與郭台銘的「巨觀層面國家發展策略」，形成對比，因為基層庶民會對「微觀層面的人民發財政策」比較有感。此外，知名經濟學家馬凱的站台力挺，可見對韓必有所指點，更重要的是「以馬震郭」的視覺作用。

(中時電子報)