盧春如透露確診登革熱。(圖／翻攝自盧春如臉書)

電台DJ「Ruby」盧春如2015年和外籍男友生下混血女兒Tess，重心就放在家庭上，常在臉書分享生活點滴的她，近日透露確診登革熱，住院長達一星期，現在還需要抽血回診跟追蹤。

Ruby在6月初和家人前往柬埔寨，不過前幾天都還開心分享旅程趣聞，16日後就沒更新動態，22日才PO出打點滴照片，「過去1週很...但我們還在柬埔寨...」，當時她沒多說病況，只說回台灣再好好聊，讓粉絲都很擔心她出了什麼事。

時隔9天後，她終於解答消失原因，原來她感染了登革熱，16號在柬埔寨發病，18號在當地國際醫院確診並住院治療，25號回到台灣後，就繼續在家演住院，養病一個禮拜，目前狀況已穩定，只需要持續抽血回診跟追蹤，她也慶幸「最壞的已經過去了」。

而她也PO出近況，是她到台大醫院吊點滴照片，「目前依然長得像浮屍，如果直播請不要嚇到。」雖然她病情已穩定很多，但臉部還是有些浮腫，看起來有些憔悴。

(中時電子報)