電台DJ「Ruby」盧春如2015年和外籍男友生下混血女兒Tess，重心就放在家庭上，常在臉書分享生活點滴的她，近日透露確診登革熱，住院長達一星期，現在還需要抽血回診跟追蹤。
Ruby在6月初和家人前往柬埔寨，不過前幾天都還開心分享旅程趣聞，16日後就沒更新動態，22日才PO出打點滴照片，「過去1週很...但我們還在柬埔寨...」，當時她沒多說病況，只說回台灣再好好聊，讓粉絲都很擔心她出了什麼事。
時隔9天後，她終於解答消失原因，原來她感染了登革熱，16號在柬埔寨發病，18號在當地國際醫院確診並住院治療，25號回到台灣後，就繼續在家演住院，養病一個禮拜，目前狀況已穩定，只需要持續抽血回診跟追蹤，她也慶幸「最壞的已經過去了」。
而她也PO出近況，是她到台大醫院吊點滴照片，「目前依然長得像浮屍，如果直播請不要嚇到。」雖然她病情已穩定很多，但臉部還是有些浮腫，看起來有些憔悴。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。