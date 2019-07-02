韓黑網路社團「公民割草行動」、「We care高雄」近日發起罷免高雄市長韓國瑜活動，企圖干擾韓國瑜參選總統之路。對於這項活動，有媒體直言，民進黨急著啟動罷韓，無非是要影響國民黨的總統初選。

「We care高雄」、「公民割草行動」兩社團指出，依選罷法，市長就任滿1年可提出罷免案，將在今年12月25日後展開罷免行動，屆時會公布連署時間、地點，開放高雄市民簽署第一階段提案連署書。

對於近來的罷韓活動，港媒《中評網》表示，臉書社團公民割草行動、基進黨、以及綠營人士推出罷免韓國瑜行動，1日就宣布通過第一階段門檻3萬份目標。但是，依選罷法規定，韓國瑜要任職滿一年才能罷免，也就是要啟動罷免也要在12月25日後，綠營現在急著啟動罷韓，就是要藉此影響國民黨初選。

綠營現在策動罷韓，等於幫了鴻海董事長郭台銘，可是詭譎的是，某部分綠營人士卻在為韓國瑜灌票，認為韓出線有利總統蔡英文選情，真的是如此嗎？就等國民黨15日公布結果後，結果便可揭曉。

(中時電子報)