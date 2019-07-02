高雄市長韓國瑜不滿中央對登革熱防疫的態度，日前批評民進黨在台灣內部「一國兩制」，行政院長蘇貞昌昨被問及此事，他籲韓用心守住高雄疫情。對此，前國民黨立委孫大千列五問題，直言「不能因為市長是韓國瑜，就把高雄市民當成是『次等公民』吧？」

韓國瑜不滿中央對登革熱防疫的態度，批評民進黨政府在台灣內部「一國兩制」。蘇貞昌昨籲韓用心守住高雄疫情，全國同胞一起守護國人健康，尤其行政首長，更要以身作則，守住地方與崗位，「不是到處趴趴走，話又亂講，無益國人健康與疫情守護」。他進一步表示，登革熱的重點是撲滅病媒蚊，盼韓國瑜不要一天到晚轉移焦點到錢。

對此，孫大千在臉書表示，「不能因為市長是韓國瑜，就把高雄市民當成是『次等公民』吧？」他也表示，行政院應該向全民清楚說明幾個問題。

孫首先問及，登革熱防治補助款是高雄市政府來領款就可以領走的嗎？還是行政院故意要求高雄市政府必須先在行政流程上做出許多修改補正，刻意用來卡韓呢？二、這是什麼年代了，中央政府補助的救命錢不能用核撥匯款嗎？為什麼還要高雄市政府來領款呢？

第三點，孫大千問及，在陳菊擔任高雄市長期間，國民黨的中央政府對於登革熱防治補助款會給得這麼不乾不脆嗎？四、民進黨政府在這些年來究竟補助給東南亞國家多少的防疫經費呢？五、如果民進黨可以大手筆的灑錢給東南亞國家，但是對高雄市民卻又如此的吝嗇小氣，這樣真的對得起長期力挺民進黨的高雄市民嗎？

(中時電子報)