90歲「國旗嬤」。(圖/取自臉書社團「韓家軍」)

6月30日由民眾發起的「庶民總統 團結台灣」系列活動，來到新竹最終場，高雄市長韓國瑜在現場30萬人力挺下，高喊「中華民國萬歲！」網友分享，一名高齡90歲的老婆婆，雖行動不便，也堅持一首拄著雨傘、一手扛著上百公分高的巨型國旗，慢慢走去現場挺韓。如此情景，也讓民眾大呼「感動！」

有網友在臉書社團「韓家軍」發文：「90歲的婆婆，扛大國旗（不讓別人幫她拿！）囑雨傘慢慢走也要去挺韓國瑜……太感人了！」附圖中，一位身形嬌小的老太太，身著紅衣、頭戴紅帽，一手扛著比自己身長兩倍的巨型國旗，一手拄著雨傘，雖行動不便卻徒步向前。

文章一出，獲得超過1500個讚與近百則留言、分享，網友大讚：「繼背影哥後又一張經典！」「奶奶你好樣的！以你為榮！」「致敬！」「狂啊！」「霸氣奶奶！」

其他網友也紛紛表示：「老奶奶都比年輕人更有心」、「感動得想哭」、「有人說，支持韓國瑜的都是老人沒錯，因為他們堅持到老！」「為什麼這些老人不在家安享天年？他們都是為了下一代子孫著想，不想下一代子孫過著顛沛流離的生活唯一支持韓國瑜」。

(中時電子報)