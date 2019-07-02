高雄市長韓國瑜30日晚間參加新竹場造勢活動。（資料照,陳麒全攝）

韓粉各社團對杏仁哥獨自負擔20多萬的清運費十分不捨，也對賺錢就跑的攤商很不滿。(FB截圖)

韓粉各社團對杏仁哥獨自負擔20多萬的清運費十分不捨，也對賺錢就跑的攤商很不滿。(FB截圖)

高雄市長韓國瑜「決戰2020．贏回台灣」壓軸場，昨在新竹縣吸引逾30萬人爆棚登場，創下桃竹竹苗空前紀錄。當天「國瑜夜市」攤販破250攤，並有許多流動攤販。活動結束後，杏仁哥與韓家軍清垃圾到凌晨，杏仁哥並自掏腰包20多萬清運垃圾。網友十分不捨及生氣，認為許多流動攤販可能根本不是韓粉，賺了錢就跑，留一地垃圾，憑什麼要杏仁哥出?因此號召到高雄用新台幣下架杏仁哥的杏仁茶。

630庶民新竹挺韓造勢大會，自上周五舞台搭建時就有攤販到現場，上周六下午「國瑜夜市區」250個攤位就定位後，上萬韓粉湧入，大夥像到遊園會玩，挺韓也挺庶民經濟，前晚會場已像不夜城般熱鬧，直至凌晨仍有大批韓粉夜宿現場，就為等候封關挺韓大會，是新竹從不曾出現過的場面。有攤販笑呵呵說，新竹人像不用睡覺。

活動熱鬧結束後，由於攤販眾多自然製造出許多垃圾，挺韓大將杏仁哥在臉書直播清理現場垃圾，不給綠營見縫插針的機會。一直清到快凌晨3點，自掏腰包20萬左右，將垃圾清運完畢。

韓粉各社團對杏仁哥獨自負擔20多萬的清運費十分不捨，也對賺錢就跑的攤商很不滿，網友發文「新竹場圓滿落幕，一些攤販垃圾，讓杏仁哥出錢出力來清理。這不合理吧！為什麼攤販自己不帶走呢？錢要賺垃圾自己帶走，這樣既整潔，有不用麻煩別人。這公道吧！」

有網友幫忙解釋「有帳篷的攤商們都有付清潔費了!杏仁哥是在幫小蜜蜂處理垃圾!」、「因為很多攤販找他報名，主辦單位只負責活動場區，有很多流動攤販不請自來，但他們製造的垃圾變成主辦單位跟韓粉要概括承受…台中場就是這樣!!」許多網友網友十分氣憤賺錢就跑的小蜜蜂，有人呼籲不要跟流動攤販買東西，除非他有自備垃圾袋。

許多人想募款給杏仁哥，但覺得他不會接受。因此有人發文號召「杏仁哥新竹場自掏腰包花了21萬多幫忙清潔攤販垃圾到半夜，7/6~7/7大家去高雄觀光，努力用新台幣幫他的杏仁茶下架吧！」

(中時電子報)