社交媒體龍頭臉書位在加州的總部，傳出有兩名員工接觸到了含有沙林毒劑的可疑包裹，幸好目前並未出現中毒的具體症狀。

臉書周一有兩名員工接觸到了含有沙林毒劑的可疑包裹，幸好尚未有中毒症狀。

臉書周一有兩名員工接觸到了含有沙林毒劑的可疑包裹，疏散了總部的四棟辦公大樓，並對兩名員工進行了有關可能接觸神經毒劑沙林的評估。此前，臉書會對所有的包裹進行測試，位於矽谷的郵件中心的一個包裹檢測出沙林有毒化合物。

發現後，臉書發言人哈里森(Anthony Harrison)表示，在檢測結果呈陽性後，該公司疏散了四幢大樓，當地政府還沒有確認發現的物質，並正在配合警方進行調查。

沙林是一種破壞神經系統的劇毒化合物，已被用作化學武器。沙林毒劑最早出現在1938年，由德國人發明做爲一種殺蟲劑。這種毒劑能夠揮發成為氣體，無色、無味、無臭，數秒就會令人中毒。以前日本奧姆真理教曾在東京地下鐵列車上散佈沙林毒氣，造成13人死亡，超過6300人受傷。

臉書發言人表示，保障公司員工的健康和安全是首要任務。如果有進一步的消息會再宣布。

(中時電子報)