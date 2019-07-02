今天長榮空服員罷工第12天，桃園市議員王浩宇在臉書PO文，表示有桃園市空服員職業工會成員到他臉書洗版，說他都幫資方說話，讓王浩宇無奈，他只是實話實說，「仔細觀察這幾天停飛班次，就知道停飛根本是公司賺到」。目前工會唯一武器「把戰線拉進暑假中期」，是讓資方讓步的最後機會。

王浩宇說，客運的航權是賺錢、不賺錢搭配在一起，「仔細觀察這幾天停飛的航線，就會發現都是平常不賺錢，或沒有貨運價值的航線，停飛根本是公司賺到」，這樣子賺錢的航線先飛，營收減少成本也減少，甚至可能比以前更賺，「你覺得公司會放軟還是更硬？」

王浩宇說，他知道現在工會很焦慮，錯過了最好的和解時機，但越是如此，運動策略要更清楚，「空服員目前唯一的武器，是把戰線拉進暑假中期，也就是七月底以後，暑假的票價高，載客率也高，是客運的黃金時期，這是唯一的機會。」但王浩宇也懷疑，長榮會就此讓步嗎？

(中時電子報)