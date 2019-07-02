長榮空服員罷工持續12天，引發1名網友日前在PTT八卦板好奇詢問，商務艙或頭等艙的空姐，是否比經濟艙還正？「小魯沒錢只能搭便宜的經濟艙，不知道在商務艙或是頭等艙服務的空姐，是不是姿色略勝一籌，這樣有錢人花的才有價值，有沒有八卦？」，貼文曝光引發熱烈討論，網友紛紛留言解答「通常菜的空姐都在經濟艙」、「商務艙的較資深」、「和你想像的不一樣，資深的在前面喔」，還釣出1名「飛機王」回文，詳列國內外各大航空的優缺點，直言「這家公司」堪稱是台灣門面。

網友在回文中詳列出各家航空公司的優點。（圖／翻攝自PTT）

這名網友回文詳列出各大航空商務艙的特色「國泰航空商務艙，機型越小，正妹機率越高」、「香港航空商務艙，年輕正妹比例高」、「新加坡航空商務艙，硬體僅次卡達Qsuite，軟體私人認為世界第1，制服世界最吸睛，非常挑體態，顏質高、身材比例優於其他」。

網友詳列各航公司優缺點，因回文太詳細被鄉民封為「飛機王」。（圖／翻攝自PTT）

被網友封為「飛機王」的網友，認為華航商務艙空姐是「台灣門面」。(示意圖／中時資料照）

至於國內的航空公司，長榮商務艙剛改為皇璽桂冠時，有跟新航及國泰一較高下的態勢，「長程線遇過很友善的組員，還被送了一支香檳王」。若評斷空姐姿色，他則直言「華航商務艙空姐平均正，外國朋友來台問我搭哪家好，我都說華航是台灣門面」。

其他鄉民看了都忍不住驚呼「會不會有人嗆你把機票拿出來」、「有錢人」、「推商務系」、「飛機王」、「你商務艙系逆」。

(中時電子報)