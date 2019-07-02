(中央氣象局)

中央氣象局表示，受低壓帶影響，今（2）日南部有大雨或豪雨發生機率，更對屏東縣發布豪雨特報，花蓮縣、台東縣發布大雨特報，中部以北需留意午後雷陣雨。氣象專家表示，週四前受低壓影響，週五還有西南季風帶來豐沛水氣，南部雨勢將會持續到週末。

氣象局預報員程川芳指出，在中西沙島海面新形成的熱帶低壓，目前距離台灣西南方1000公里，預計最快今晚生成為今年第4號輕度颱風「木恩」，並持續朝海南島方向移動，對台灣無直接影響。

程川芳表示，受低壓帶影響，今南部、花蓮、台東降雨持續，並有大雨或豪雨發生機率，午後中部以北會有較大雨勢，北部更要嚴防豪雨，週四（4日）前，受低壓帶影響水氣較多，中南部有局部大雨或豪雨，北部則容易有午後雷陣雨發生。

氣像專家彭啟眀表示，雨勢會一直到週末，因南海附近暖濕的西南風帶來大量的水氣，週五後，台灣受西南季風影響，中、南部依然有持續性雨勢，北部午後雷陣雨也更明顯，天氣轉為較不穩定，預計到下週天氣才比較回穩。

(中時電子報)