常在社群媒體放腹肌照「炫腹」的戴資穎，今天上午在Instagram分享裸背照，球迷直呼「太肌情了！」

注重身材管理的戴資穎，結實肌肉常令球迷羨慕不已，不時會po腹肌照的她，這次集結了5張展現背部肌肉線條的照片，其中3張還是沒有上衣的裸背，一早就給「穎迷粉」驚喜，小戴並寫道：「早安~~一年一拍，好像長得差不多餒。」

照片po出來後不過30分鐘就有快7000個讚，小戴背部線條有如牛角般的結實的背肌令不少球迷表示想吃金牛角或牛角麵包，覺得小戴的肌肉線條幾乎沒變，也有人高呼「太肌情了」、「轉過來啊」、「想訪問一下幫忙拍照的人心情如何」，也有球迷形容「根本就是天使的翅膀，好厲害」。

戴資穎本周邁入第134周留在羽球女單世界第一位置，繼5月蘇迪曼盃後，小戴整個6月沒有安排國際賽，主要待在國家運動訓練中心備戰，不過接下來3周就會相當忙碌，先挑戰7月16日開打的印尼羽球公開賽、尋求衛冕，首輪對手是新加坡楊佳敏，跟著是23日開打的日本公開賽，30日開始的泰國公開賽，8月的重頭戲則在瑞士巴塞爾舉辦的世錦賽。

(中時電子報)