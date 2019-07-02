台南市繼6月29日傳出首起本土登革熱病例後，今天凌晨確認出現第二起本土病例，一名中西區開山里74歲女性，無出國旅遊史，亦無高雄及台南永康區活動史，主要活動範圍於住家、中西區城隍里東菜市場及開山里大埔福德祠，6月30日發燒曾至醫院就醫，症狀改善後返家，7月1日再度因高燒至醫院就醫，快篩為陽性，今天確診罹登革熱確診。

台南市昨天接獲中西區開山里高度疑似本土登革熱病例，防治中心今天凌晨確認為登革熱陽性，中西區蕭泰華區長今天上午8點半於區公所成立三級指揮中心併召開應變會議，結合疾病管制署、登革熱防治中心及國衛院國家蚊媒中心，擬訂相關防治措施，期能找出感染源及接觸者，並加強環境孳生源清除，俾避免疫情擴散，個案家中先噴藥，周邊住戶貼化學防治通知單。

由於該起病例近期無出國亦未曾至高雄市及台南市永康區活動，社區恐有隱藏病例未被發現，防治中心籲請中西區開山里民眾及近2週內曾至東菜市場、開山里大埔福德祠活動民眾注意，若有發燒等疑似症狀時，立即就醫以進行登革熱NS1快篩，請民眾需加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施。

登革熱防治中心提醒，台南已出現2例本土確診病例，請民眾提高警覺。依據傳染病防治法第25條，請公私場所之所有人、管理人或使用人應主動動手清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，市府將派員嚴格巡查，查獲孳生源孑孓立刻告發開罰，無任何限期改善空間。

(中時 )