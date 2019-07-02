UFO超鳥！ 韓戰機緊急升空 09:032019/07/02 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 就在美國總統川普與北韓最高領導人金正恩在板門店短暫會晤後，韓國周一在兩韓邊界附近發現不明飛行物（UFO），戰機緊急升空，結果卻發現那是一群鳥。 據美聯社報導，最近一艘載有4名北韓人的船隻在神不知，鬼不覺的狀況下，抵達韓國港口，出現了可能的安全疏失，以致使韓國軍方飽受批評。觀察家認為，韓國軍方很可能是為了避免類似監視不周的批評，而發佈了有關不明飛行物的不確定訊息。 (中時電子報) #北韓 #板門店 #幽浮 #川普 #金正恩 也許您會感興趣 推薦閱讀 正視外星人！通報幽浮 美明訂規則 09:062019/04/26 軍事 當真 川普與美議員聽UFO機密簡報 11:332019/06/21 軍事 伊朗搞不定 波灣緊張 美F-22重返中東 09:122019/06/29 軍事 影》創歷史！川金板門店面會 美總統首度踏入北韓土地 13:552019/06/30 國際 兩大因素催化 陸可能再買一波蘇35 15:232019/06/30 軍事 軍事熱門新聞 「中途島」預告片 相當值得期待 - 軍事 亞太首場隱形大戰非F35 陸媒：F22才是殲20對手 - 軍事 UFO超鳥！ 韓戰機緊急升空 - 空軍 躋身超級大國 陸盛傳轟20隱形轟炸機近期首飛 - 軍事 木已成舟 土耳其十天內獲俄國S-400飛彈 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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