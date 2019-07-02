就在美國總統川普與北韓最高領導人金正恩在板門店短暫會晤後，韓國周一在兩韓邊界附近發現不明飛行物（UFO），戰機緊急升空，結果卻發現那是一群鳥。

據美聯社報導，最近一艘載有4名北韓人的船隻在神不知，鬼不覺的狀況下，抵達韓國港口，出現了可能的安全疏失，以致使韓國軍方飽受批評。觀察家認為，韓國軍方很可能是為了避免類似監視不周的批評，而發佈了有關不明飛行物的不確定訊息。

(中時電子報)