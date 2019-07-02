引發彰化縣警局人事大地震的按摩店插乾股案，又有新進展，除日前已遭收押的劉姓巡佐，昨（1日）又有一名金姓員警也被收押，兩人雙雙被免職，300萬元退休金也不保。

彰化縣大霞派出所劉姓巡佐涉嫌利用職務之便，伸手到泰式按摩店插乾股，7月26日遭彰化地檢署檢察官、彰化縣調查站搜索拘提，27日複訊後聲請羈押。涉貪瀆劉姓巡佐從警25年，2014年升巡佐，負責辦理賭博、電玩等業務，去年就被爆料和一群嫁來台灣的越南新住民，結盟作生意「撈」錢，有越南新住民看中同鄉小芬新裝潢的泰式按摩店，以低價要求頂讓，談不成劉還出面嗆聲「妳不讓，就讓妳開不成」。

而昨天被收押免職的金姓員警，從警28年，資歷更深。據自由時報報導，金員2001年調到和美警分局三組，2015年調到一組，負責取締特定行業不法業務。清查劉姓巡佐涉案時，金員就被調到四組，先暫離原先的業務，昨天彰化地檢署裁定收押後，縣警局也祭出兩大過免職的最嚴厲處分。

這起案件也引發彰縣警局人事地震，7月27日發布人事專令，包括和美分局第一組組長、大霞派出所所長在內，共7人職務調動。有基層警表示，害群之馬就該揪出來，不能讓1、2個貪警賠上眾多警察認真守法的形象。

(中時電子報)