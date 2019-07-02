PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜屢在各家民調奪冠，連續五場「庶民總統 團結台灣」活動，更場場爆滿，創下凱道40萬人與新竹30萬人紀錄。韓也成為藍綠眾所矚目的焦點，各種「抹色」傾巢而出，讓網友感嘆「物極必反，韓黑適可而止」。

網友在PTT論壇發《物極必反 韓黑適可而止》一文，表示：「目前最黑男人非韓國瑜莫屬，但你們的謊言一個個破了，全部都能證明韓總是正直之人。陳菊41次行政院會41次出席3次，蘇貞昌竟然還能開酸韓國瑜不參加，所有都是政治手段。」

發文網友進一步指出：「雖然政績現在媒體都不報，但以後明眼人一定會看到的，挖下水道當然人民看不見。這些都是基本民生需求，韓國瑜真的有發現問題，進而解決。能發現問題解決問題的，2020非韓莫屬。韓黑小心，物極必反。」

對此，其他網友紛紛回應：「物極？恐怕只是剛開始，離頂點還有一大段距離」、「吳子嘉被起訴後韓會爆升一波，之前被抹的全補滿」、「是說，扶龍王王世堅助攻不少呢」、「非韓不投，萬眾歸心」、「說的好，繼續黑，好期待！」

(中時電子報)