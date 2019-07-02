第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽將同步在新莊、彰化兩地場館開打，男子組籃球賽事首度移師彰化舉辦，7月12日起至16日一連四天，彰化縣長王惠美與彰化縣議會議長謝典林2日連袂宣布，彰化縣縣民憑身分證或本縣在學學生憑學生證，於7月11日當日上午9時至12時至體育場，即可索票2張，票數有限，索完為止。

繼2017年第39屆威廉瓊斯盃女子籃球賽首度移師彰化體育館舉辦後，這次是男子組賽事首度至彰化體育館開打，精彩可期！中華籃球協會理事長謝典林指出，本屆賽事男子組地主中華隊將呈現與過往截然不同面貌，由中、新生代球員全面接棒，打出拚勁，引燃球迷熱情。

他說，今年不論是中華藍隊還是白隊，都是較為年輕的一代，這屆球員全面年輕化，是十多年來頭一回沒有黃金世代成員入選，將由新世代擦亮中華隊招牌。

本屆賽事男子組9隊，邀請日本、韓國、菲律賓、伊朗、約旦、加拿大UBC大學、印尼7支外國勁旅，與中華藍、白兩支地主隊參賽，由於世界盃籃球賽在即，日本、韓國、伊朗、約旦與印尼，均派出國家隊陣容來台參賽，讓中台灣的球迷得以近距離觀賞國際級的籃球盛會，不容錯過。

彰化縣長王惠美指出，為了提升彰化縣運動風氣，縣府將於7月11日上午9時至12時在彰化縣立田徑場大廳提供免費票券供民眾入場觀賽，支持籃球活動，機會難得，5天共計20場的賽事，每場限量各50張，送完為止，歡迎彰化鄉親們到體育場領取。

王惠美說，彰化縣政府一直積極投入各項資源，致力推廣籃球運動，讓彰化縣有更優質的體育設施，便利交通，再加上熱情球迷等等，希望讓遠道而來的各國男籃隊伍，都能在賽事舉辦期間好好一展身手；謝典林說，呼籲中部熱情的籃球迷都能踴躍購票進場，大家一起來捍衛我們的主場隊，一起為中華隊加油！

(中時 )