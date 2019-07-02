長榮勞資今2度協商。(圖/甘嘉雯攝)

長榮空服員罷工第13天，長榮公司與桃園空服員職業工會今上午9時，在桃園蘆竹區尊爵天際飯店，針對禁秋後算帳、18金釵提前落跑是否要記曠職等議題，進行2度協商，現場雖未直播，讓外界了解整個協商情形，但勞動部等主管機關會全程參與，期待雙方速達成協議，簽訂團體協約，讓罷工落幕。

長榮勞資雙方昨為了要不要秋後算帳、18金釵要不要記曠職，分別召開記者會攻防，但由於工會提出的18金釵於20日罷工當天下午2時許報到，一直到下午4時罷工，不再提供勞務的時間軸，與資方提出的有出入，加上有網友踢爆工會說謊後，雙方更加僵持不下。

由於不看好今天上午的長榮勞資協商，長榮已開始安排7月11到20日間的航班，最快今公布減班情形，而空服工會今晚在凱道舉行「一起陪長榮空服罷工晚會」也將繼續舉行，據了解目前已有4千人表示有興趣參加。

此外，空服工會原預計今天上午8點45分、在勞資2度協商前，召開記者會，對外重申工會立場，但時間到沒人出面說明。

(中時電子報)