呂姓男子與陳姓小三發生婚外情，10天內連跑陳婦住處嘿咻5次，呂妻發現後，帶丈夫、小孩及友人向陳婦興師問罪，卻遭陳婦反嗆「死賤人、死肥人」，陳婦氣憤難平，再到呂男住處留下「家破人亡、全家死光」的恐嚇字條，台北地檢署依公然侮辱、恐嚇及5個相姦罪起訴這名「嗆辣小三」，另呂男則被起訴5個通姦罪。

起訴指出，呂男、陳婦自今年2月11日、13日、14日、19日、21日在陳婦家中發生5次性關係，呂妻發現丈夫出軌後，欲質問「小三」陳婦，要求陳婦解決此事，2月24日下午，呂妻帶同丈夫、2名子女、3名友人大俥仗前往陳婦住處，要與陳婦談判。

但陳婦也不是省油的燈，雙方見面談判時，陳婦直接對呂妻嗆聲「死賤人、死肥人」辱罵，之後，陳婦認為呂妻已上門尋釁，但偷腥的呂男卻從未與她談清楚，避不見面，是欺騙她感情，心有不甘，3月3日深夜跑到呂家樓下欲找呂男出面談。

陳婦寫下「你這樣太過份了，說好要打電話給我，說好要談談的，居然一直在騙我，你真的要為那隻該死的賤肥豬做成這樣嗎？打電話給我，不要真的搞到家破人亡、全家死光才後悔，務必要打」的恐嚇字條，貼在呂男的機車上，呂男與妻子看到字條後報警處理。

(中時 )