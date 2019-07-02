網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

近來民調顯示，鴻海前董事長郭台銘和高雄市長韓國瑜的支持度以平分秋色、旗鼓相當。不過，有網友不認為，他認為目前基本共識是綠票在初選階段，會灌郭朱壓制韓！因為郭有許多未爆彈可打，這是綠色暗爽的地方啊！

網友sungastill於批踢踢發文表示，大家討論了一大堆，基本共識是綠票在初選階段，會灌郭朱壓制韓！但都忽略到一個事實，在初選階段綠票尚且投郭，但到了大選階段倘若郭出馬，民進黨必定全力打郭，這時候綠票還會挺郭，還是回流英？結果顯而易見「集中小英」。

該網友更套用國民黨台北市議員羅智強的話，「綠色選民痛一天，爽四年。藍色選民爽一天，痛四年」！所以這也是今年民調詭譎之處，對藍的是來說韓經歷2018洗禮，至少該炸的點都差不多了。但是郭卻還沒有真正被炸過，到底還有多少未爆彈，才是藍色擔心，而綠色暗爽的地方啊！

另外就該網友觀察，藍票這三年多被小英嚇死了，這次一定會是前總統馬英九2008以來，相對集中的時刻。

(中時電子報)