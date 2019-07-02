香港昨（1）日迎來回歸中國大陸22週年，55萬港人走上街頭平和表達抗議，另一頭也有大批民眾在晚間9時左右攻佔立法會，港警於午夜啟動清場行動，並且發射催淚彈，針對港民七一的抗爭行動，美國總統川普說「看了很難過」，「香港人要的只是民主」，同時也坦承在大阪G20峰會上曾和大陸國家主席習近平「短暫」談及香港問題。

綜合香港《南華早報》、新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，香港反送中抗爭行動延燒數月，為了和北京重回貿易談判桌，川普此前對香港問題的回應相對低調，在周末G20峰會上也未公開談論此議題，不過昨日大批港民攻佔立法會，川普在返回白宮後打破沉默，說「很少看到抗爭行動演變至此」，他「看了很傷心」，此外也作出如下回應：

「他們在追求民主，我想大部分人都想要民主，但可惜的是有些政府並不想要。」他說整件事都「只是為了追求民主」，「沒有比民主更好的事。」

川普也首度坦承在G20峰會上曾短暫和習近平談及香港問題，至於兩人究竟談了些什麼內容，他並未向記者透露。

針對香港七一抗爭行動，一名美國國務院發言人回應：「我們（美國）有注意到一群抗爭人士衝入立法會抗議《逃犯條例》，不過我們（美國）呼籲各方人士克制暴力行動，香港的成功取決於法治以及包括對言論自由、和平集會在內等基本自由權利的尊重。」

相較於國務院及其他國會議員對香港反送中抗議行動的高度關切，川普的回應相對低調，上月9日約百萬港人上街反送中，川普於12日首度發聲，希望港人與北京政府一起解決問題，17日他接受《時代》雜誌（TIME）專訪時又重申此一立場，上周大阪G20峰會登場前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾表示川普將在峰會上和習近平談論此一問題。

(中時電子報)