香港昨（1）日迎來回歸中國大陸22週年，55萬港人走上街頭平和表達抗議，另一頭也有大批民眾在晚間9時左右攻佔立法會，港警於午夜啟動清場行動，並且發射催淚彈，針對港民七一的抗爭行動，美國總統川普說「看了很難過」，「香港人要的只是民主」，同時也坦承在大阪G20峰會上曾和大陸國家主席習近平「短暫」談及香港問題。

綜合香港《南華早報》、新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，香港反送中抗爭行動延燒數月，為了和北京重回貿易談判桌，川普此前對香港問題的回應相對低調，在周末G20峰會上也未公開談論此議題，不過昨日大批港民攻佔立法會，川普在返回白宮後打破沉默，說「很少看到抗爭行動演變至此」，他「看了很傷心」，此外也作出如下回應：

「他們在追求民主，我想大部分人都想要民主，但可惜的是有些政府並不想要。」他說整件事都「只是為了追求民主」，「沒有比民主更好的事。」

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川普也首度坦承在G20峰會上曾短暫和習近平談及香港問題，至於兩人究竟談了些什麼內容，他並未向記者透露。

針對香港七一抗爭行動，一名美國國務院發言人回應：「我們（美國）有注意到一群抗爭人士衝入立法會抗議《逃犯條例》，不過我們（美國）呼籲各方人士克制暴力行動，香港的成功取決於法治以及包括對言論自由、和平集會在內等基本自由權利的尊重。」

相較於國務院及其他國會議員對香港反送中抗議行動的高度關切，川普的回應相對低調，上月9日約百萬港人上街反送中，川普於12日首度發聲，希望港人與北京政府一起解決問題，17日他接受《時代》雜誌（TIME）專訪時又重申此一立場，上周大阪G20峰會登場前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾表示川普將在峰會上和習近平談論此一問題。

文章來源：Trump says Hong Kong protesters 'looking for democracy', US urges all sides to avoid violence

文章來源：Trump said he spoke ‘briefly’ with Xi during G20 about Hong Kong protests

(中時電子報)

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