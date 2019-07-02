高雄市長韓國瑜上任後，雖有大批支持者力挺，但仍有許多人不滿韓施政，近日更發起罷免韓國瑜活動。有網友問及，若明年是由韓國瑜代表國民黨選總統，選舉看板會不會是「投給誰誰誰就是支持韓國瑜」？韓國瑜會不會變成馬2.0票房毒藥？對此，有網友則冷回「先擔心蔡英文啦」。

馬政府執政末期，施政引發民怨，也連帶拖累國民黨2014年地方選舉與2016年中央大選，當時民進黨發動「票投XXX（國民黨候選人），就是支持馬英九」的布條與看板戰，成功打垮國民黨部分縣市長候選人與立委候選人選情。其中有人在當時要選國民黨嘉義市長候選人陳以真的看板旁邊，刻意掛上「投給陳以真就是支持馬英九」的巨幅廣告，引發不小爭議。

網友nicholas0406在PTT發文指出，他記得2014到2016年的時候，很多選舉看板都掛「投給誰誰誰就是支持馬英九」，選舉結果就是國民黨在市長跟立委選情都爆炸。該網友提及，如果明年是由韓國瑜代表國民黨選總統，到時候選舉看板也改成說「投給誰誰誰就是支持韓國瑜」。他說韓國瑜會不會變成馬2.0票房毒藥？連帶拉垮立委選情？

對此，有網友冷回「先擔心蔡英文啦」、「支持作弊英才是最丟臉的」、「票房毒藥NO.1蔡英文 2018輸15縣市」，不過也有網友認為「韓已經沒有年輕選票了」。

(中時電子報)